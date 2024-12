FW-D: Brand Fürstenwall Unterbilk – Feuerwehr löscht Feuer in Dachgeschosswohnung – Eine Person verstorben

Posted in

Brand Fürstenwall Unterbilk, Düsseldorf (ots) – Freitag, 27. Dezember 2024, 14:54 Uhr, Fürstenwall, Unterbilk

Am Freitagmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Feuer in Unterbilk. Die Feuerwehr löschte das Feuer und führte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Ein Mensch verstarb an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen kurz vor fünfzehn Uhr kam es zur Auslösung einer Brandmeldeanlage am Fürstenwall in Unterbilk wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde. Bereits während sich die entsandten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf dem Weg zur Einsatzstelle befanden, gingen mehrere Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr ein und meldeten einen Rauchaustritt im Bereich des Dachgeschosses. Bereits vier Minuten später trafen die ersten Einheiten vor Ort ein und konnten einen Brand im siebten Obergeschoss des Gebäudes bestätigen. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung sowie weitere Einheiten zur Kontrolle des verrauchten Treppenraumes in das Gebäude. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr kam für eine Person im Bereich der Wohnung jede Hilfe zu spät. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen auf eine mögliche Schadensausbreitung, konnten aber schnell Entwarnung geben.

Im späteren Tagesverlauf führte die Feuerwehr Düsseldorf eine standardmäßige Brandnachschau nach versteckten Glutnestern durch, die ohne Ergebnis verlief.

Nach rund drei Stunden kehrten die letzten der fast 90 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.