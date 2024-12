Historische Ereignisse am 28. Dezember

Galileo Galileis revolutionärer Blick auf Neptun – Beginn einer neuen Ära

Am 28. Dezember 1612 richtete Galileo Galilei als erster Astronom den Blick auf den Planeten Neptun, ohne zu erkennen, dass es sich um einen Planeten handelte. Diese Entdeckung, obwohl unbewusst, markiert einen Wendepunkt in der Himmelsbeobachtung und Wissenschaft. Heute, am 28. Dezember 2024, werfen wir einen Blick auf weitere historische Meilensteine, die an diesem Tag die Welt geprägt haben.

1717: Uraufführung der Oper „Jobates und Bellerophon“

Am Theater am Gänsemarkt in Hamburg erklang die Oper von Reinhard Keiser erstmals. Dieses Werk zeigte die musikalische Innovation seiner Zeit und prägte die Hamburger Operngeschichte nachhaltig.

1846: Iowa wird US-Bundesstaat

Das Iowa-Territorium wird aufgeteilt, und der südliche Teil tritt als 29. Bundesstaat der USA bei. Der nördliche Teil wurde später Teil des Minnesota-Territoriums.

1886: Patent für die erste Geschirrspülmaschine

Die Amerikanerin Josephine Cochrane erhielt das Patent für die erste gebrauchsfähige, handbetriebene Geschirrspülmaschine. Ihre Erfindung revolutionierte den Haushalt und erleichtert bis heute den Alltag.

1895: Veröffentlichung zu Röntgenstrahlen

Wilhelm Conrad Röntgen veröffentlichte seine bahnbrechende Mitteilung über eine neue Art von Strahlen, die später als Röntgenstrahlen bekannt wurden. Seine Entdeckung legte den Grundstein für moderne medizinische Diagnostik.

1911: Eröffnung der ASB Bridge

Die ASB Bridge, eine architektonische Meisterleistung, verband North Kansas City mit Kansas City über den Missouri River und erleichterte Handel und Verkehr.

1924: Start der Fichtelberg-Schwebebahn

Die erste deutsche Luftseilbahn, die Fichtelberg-Schwebebahn, nahm ihren Betrieb auf und brachte den Tourismus im Erzgebirge auf ein neues Niveau.

1945: Verabschiedung des War Brides Act

Der US-Kongress verabschiedete ein Gesetz, das die Einreise von Ehefrauen ausländischer Soldaten erleichterte und damit Tausenden von Familien nach dem Zweiten Weltkrieg die Wiedervereinigung ermöglichte.

1965: Gründung des F.C. Hansa Rostock

In der DDR wurde der Fußballclub F.C. Hansa Rostock ins Leben gerufen. Der Verein entwickelte sich später zu einem der bekanntesten Fußballvereine in Ostdeutschland.

1981: Geburt des ersten Retortenbabys in den USA

Elizabeth Carr wurde als erstes durch künstliche Befruchtung gezeugtes Kind in den USA geboren. Dies markierte einen Meilenstein in der Reproduktionsmedizin.

1997: Massenkeulung in Hongkong zur Eindämmung von H5N1

Um die Verbreitung der Vogelgrippe H5N1 zu stoppen, töteten die Behörden in Hongkong 1,5 Millionen Hühner – ein drastisches, aber notwendiges Mittel im Kampf gegen Epidemien.

2000: Kultfoto „Kiss“ von Tanya Chalkin

Das Bild „Kiss“ von Tanya Chalkin erschien erstmals auf einem Werbeplakat und entwickelte sich schnell zu einem Symbol moderner Popkultur.

2005: Start des Galileo-Testsatelliten Giove-A

Der erste Testsatellit des europäischen Navigationssystems Galileo nahm den Betrieb auf und legte den Grundstein für Europas technologische Unabhängigkeit.

2014: Erstflug der Boeing KC-46

Die Boeing KC-46, ein modernes Tankflugzeug der US Air Force, absolvierte erfolgreich ihren ersten Flug und brachte die Luftbetankungstechnologie auf den neuesten Stand.

Die Ereignisse des heutigen Tages verdeutlichen einmal mehr, wie vielfältig die Geschichte ist und wie sie bis heute unser Leben prägt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt