Gefühle verstehen – Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“ – Hamburg, 12. November 2025 – Wie entstehen Gefühle und was passiert, wenn sie uns überwältigen? Das nächste Ankerland-Filmcafé widmet sich einem Thema, das Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen bewegt: der Welt unserer Emotionen.
Am Mittwoch, den 26. November 2025, um 15:30 Uhr, zeigt das Ankerland Trauma-Therapiezentrum in der Löwenstraße 60 den vielfach preisgekrönten Pixar-Film „Alles steht Kopf“. Der Film erzählt auf einfühlsame und kreative Weise, wie Trauer, Freude, Angst, Ekel und Wut in uns zusammenwirken und wie wichtig es ist, alle Gefühle zuzulassen.
Im Anschluss an die Filmvorführung lädt Elisa Janzen, Traumatherapeutin bei Ankerland, zu einem Gespräch ein. Sie wird darüber sprechen, wie Kinder in der Traumatherapie lernen, ihre Emotionen zu verstehen, zu benennen und zu regulieren – ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Heilung.
Das Ankerland-Filmcafé ist ein offenes Format für Nachbar:innen, Fachleute und Interessierte. Es bietet Raum für Begegnung, Austausch und neue Perspektiven auf seelische Gesundheit. Ziel ist es, gesellschaftliche Themen wie Trauma, Resilienz und emotionale Entwicklung auf verständliche Weise zugänglich zu machen.
Wann und Wo:
Beginn: 26.11.2025, um 15:30Uhr
Eintritt frei – Spenden willkommen
Ankerland
Trauma-Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche
Löwenstraße 60
20251 Hamburg
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, und Ihre Unterstützung, um gemeinsam einen Unterschied für traumatisierte Kinder und Jugendliche zu machen, um Anmeldung wird gebeten: an*******@*******nd.de oder (0)40 46 86 3960.
Über Ankerland:
Ankerland ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Hamburg, die sich auf die therapeutische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit Traumafolgestörungen spezialisiert hat. Unsere Arbeit ist geprägt von einem interdisziplinären Ansatz, der Betroffenen hilft, ihre Zukunft mit Hoffnung und Zuversicht zu gestalten.
***
Text: Ankerland Trauma-Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche