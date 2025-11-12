Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Messerverbotszonen-Karneval-Köln

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz? Der 11.11. gilt in Köln traditionell als Beginn der fünften Jahreszeit – ein Tag, an dem die Stadt Kopf steht, die Jecken singen, schunkeln und feiern. Doch in diesem Jahr stand weniger die Freude als vielmehr das Sicherheitskonzept im Mittelpunkt. „Messerverbotszonen“ sollen für Sicherheit sorgen – so zumindest die offizielle Linie von Stadt und Polizei. Für viele Bürger wirkt das allerdings eher wie ein schlechter Scherz.

Schon seit Wochen hat sich Köln auf den Sessionsauftakt vorbereitet. Die Polizei ist mit rund 2.000 Einsatzkräften vor Ort, Taschenkontrollen gehören zum Alltag, und neben Glasverboten und Alkoholeinschränkungen gibt es in diesem Jahr nun auch ein explizites Messerverbot. Wer in der Altstadt oder im Zülpicher Viertel feiern will, darf kein Messer bei sich tragen – nicht einmal ein Taschenmesser. Begründet wird das mit der „aktuellen Sicherheitslage“ und der „präventiven Gefahrenabwehr“.

Doch wie realistisch ist diese Maßnahme wirklich? Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass ein Messerverbot einen Terroristen, Gewalttäter oder Amokläufer aufhält? Dass jemand, der Schlimmes plant, seine Waffe zu Hause lässt, weil ein Schild es ihm verbietet? Wohl kaum. Das Messerverbot trifft in erster Linie die Falschen – nämlich friedliche Feiernde, die sich nun einer weiteren Kontrolle und Reglementierung unterwerfen müssen.

Kritiker sprechen von Symbolpolitik, die echte Probleme verschleiert. Denn die Sicherheitslage in Deutschland hat sich längst verschärft – nicht wegen zu vieler Taschenmesser, sondern wegen mangelnder Abschreckung, zu wenig Personal und einer Überforderung der Behörden. Während Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland abgesagt oder in Wintermarkt oder Genussmarkt umbenannt werden, um Sicherheitsauflagen zu umgehen, setzt man in Köln auf plakative Maßnahmen, die vor allem eins bewirken: ein Gefühl der Kontrolle – nicht aber tatsächliche Sicherheit.

Ein Messerverbot mag das Risiko von spontanen Gewalttaten im Alkoholrausch verringern, weil es die Gelegenheit zur Eskalation nimmt: Wer kein Messer bei sich trägt, kann es in einem Streit auch nicht einsetzen. Doch gegen gezielte Anschläge oder planvolle Gewalt schützt das nicht. Solche Konzepte wirken eher wie politische Beruhigungspillen: Hauptsache, man kann sagen, „wir haben etwas getan“. Die Realität ist eine andere – und sie zeigt sich überall dort, wo Veranstalter ihre Feste nicht mehr finanzieren können, weil Sicherheitskosten explodieren.

Der Karneval ist ein Stück kölsche Lebensfreude, ein Fest für die Gemeinschaft. Doch wenn der Staat Sicherheit zunehmend durch Verbote ersetzt, verliert er das Vertrauen der Bürger. Wer wirklich schützen will, braucht durchdachte Strategien, Ausbildung, Technik und Präsenz – keine Symbolpolitik, die mehr Kopfschütteln als Sicherheit erzeugt.

Fazit Messerverbotszonen Karneval Köln

Denn eines ist sicher: Ein Messerverbot verhindert keine Anschläge. Es beruhigt nur das Gewissen derer, die Verantwortung tragen sollten.
Wir alle hoffen, dass in diesem Jahr trotz allem nichts Schlimmes passiert – und der Karneval so friedlich bleibt, wie ihn sich Köln wünscht. (hk)

Quellen: Stadt Köln, Kölner Stadt-Anzeiger, n-tv, Zeit Online, Antenne NRW, NRZ, Polizei Köln.

