General Hospital Serien-Star Leslie Charleson ist tot – „Monica Quartermaine“ stirbt mit 79 Jahren

Leslie Charleson ist tot – Leslie Charleson, die dienstälteste Darstellerin der legendären Seifenoper General Hospital, ist am 12. Januar 2025 im Alter von 79 Jahren verstorben. Seit 1977 verkörperte sie die Rolle der Dr. Monica Quartermaine, eine der zentralen Figuren der Serie. Mit ihrer Darstellung prägte sie das Tagesfernsehen und wurde zur Ikone für Millionen von Fans weltweit.

Ein Leben für die Bühne

Am 22. Februar 1945 in Kansas City, Missouri, geboren, begann Charleson ihre Schauspielkarriere in den 1960er-Jahren. Nach Rollen in den Seifenopern A Flame in the Wind und As the World Turns feierte sie ihren Durchbruch mit General Hospital. Als Monica Quartermaine brachte sie emotionale Tiefe und Authentizität auf die Bildschirme. Ihre Performance, die Themen wie den Kampf gegen Brustkrebs eindrucksvoll inszenierte, brachte ihr vier Nominierungen für den Daytime Emmy Award ein.

Gesundheitliche Herausforderungen

In den letzten Jahren ihres Lebens hatte Leslie Charleson mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter mehrere Stürze, die ihre Mobilität stark beeinträchtigten. Eine dieser Verletzungen führte in der Woche vor ihrem Tod zu einem Krankenhausaufenthalt. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben, doch ihr Gesundheitszustand hatte sich zuletzt offenbar verschlechtert.

Abschied von einer Legende

Frank Valentini, ausführender Produzent von General Hospital, würdigte sie in einer emotionalen Stellungnahme als „beliebte Matriarchin der gesamten Besetzung und Crew“. Ihre Hingabe, ihr scharfsinniger Humor und ihre beeindruckende Präsenz werden unvergessen bleiben.

Ein bleibendes Vermächtnis

Leslie Charleson hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch eine treue Fangemeinde, die sie für ihre authentische Darstellung und ihre menschliche Wärme bewunderte. Ihre Rolle als Monica Quartermaine wird für immer ein fester Bestandteil der Geschichte von General Hospital bleiben.

Das gesamte Redaktionsteam des Mittelrhein Tageblatts denkt in dieser schweren Zeit an ihre Familie und Freunde (hk).