Historische Ereignisse am 12. Januar

Die Bedeutung des 12. Januar in der Geschichte

Manche Tage tragen in der Historie eine besondere Bedeutung. Der 12. Januar ist einer davon – mit Ereignissen, die kulturelle, wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen geprägt haben. Besonders bemerkenswert ist die Gründung des Plattenlabels Motown im Jahr 1959, das die Musikgeschichte nachhaltig beeinflusste. Doch auch viele weitere Geschehnisse verdienen Beachtung.

1780: Salomon Gessner gibt die erste Ausgabe der Zürcher Zeitung heraus

Mit der ersten Ausgabe der Zürcher Zeitung schuf der Schweizer Dichter und Verleger Salomon Gessner die Grundlage für eines der ältesten und renommiertesten Tagesblätter der Welt.

1868: Amariah Hills erhält das erste US-Patent für einen Rollen-Rasenmäher

Der Rollen-Rasenmäher von Amariah Hills markierte den Beginn einer Revolution in der Gartenpflege und ebnete den Weg für moderne Technologien im Landschaftsbau.

1906: Dow Jones Industrial Average schließt erstmals über 100 Punkten

Ein Meilenstein in der Finanzwelt: Der Dow Jones überschritt erstmals die Marke von 100 Punkten und symbolisierte damit das Wachstum und die Stabilität der US-Wirtschaft.

1922: Jacob Fahrni meldet den Balkenmäher als Motormäher zum Patent an

Der innovative Balkenmäher des Schweizers Jacob Fahrni veränderte die Landwirtschaft und sorgte für effizientere Mähtechniken.

1959: Berry Gordy gründet die Tamla Record Company

Berry Gordy legte mit der Gründung des später als Motown bekannten Labels den Grundstein für eine neue Ära der Popmusik. Künstler wie Marvin Gaye und Diana Ross prägten die Musik weltweit.

1967: James Bedford wird kryokonserviert

Als erster Mensch wurde James Bedford in Kryostase versetzt – ein wissenschaftliches Experiment, das Hoffnung auf eine Wiederbelebung in der Zukunft symbolisiert.

1968: Neues Strafgesetzbuch in der DDR beschlossen

Mit dem neuen Strafgesetzbuch löste die DDR das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 ab. Die Reform spiegelte den ideologischen Wandel der sozialistischen Diktatur wider.

1968: Manfred Mann landet mit „Mighty Quinn“ einen Nummer-eins-Hit

Die Interpretation des Bob-Dylan-Songs „Mighty Quinn“ durch Manfred Mann wurde ein internationaler Erfolg und prägt die Musikszene bis heute.

1969: Led Zeppelin veröffentlicht ihr Debütalbum

Die legendäre Rockband Led Zeppelin präsentierte mit ihrem ersten Album zeitlose Klassiker wie „Dazed and Confused“ und ebnete den Weg für die Rockmusik der 1970er.

1981: Premiere von „Der Denver-Clan“ in den USA

Die Serie „Der Denver-Clan“ setzte neue Maßstäbe im Bereich der Fernsehunterhaltung und wurde ein weltweiter Hit.

1984: Einweihung der Konzerthalle Zénith in Paris

Mit einem Konzert des Sängers Renaud wurde das Zénith in Paris eröffnet, das bis heute eine der bedeutendsten Konzerthallen Frankreichs ist.

1987: Rekordkälte in La Brévine

Mit −41,8 °C wurde in La Brévine ein bis heute unerreichter Kälterekord an einem bewohnten Ort der Schweiz gemessen.

1994: Gründung der Hochschule für Musik und Theater Rostock

Die Hochschule für Musik und Theater Rostock setzte neue Standards in der musikalischen und darstellenden Kunst in Deutschland.

1999: Europas erste Wasserstoff-Tankstelle in Hamburg

Ein Pionierprojekt in Sachen nachhaltiger Mobilität: In Hamburg wurde die erste Wasserstoff-Tankstelle Europas eröffnet.

2004: Jungfernfahrt der Queen Mary 2

Das damals größte Passagierschiff der Welt, die Queen Mary 2, stach in Southampton zu ihrer ersten Reise in See.

2010: Gründung von Rheinmetall MAN Military Vehicles

Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall MAN Military Vehicles wurde gegründet und etablierte sich rasch als führender Anbieter von militärischen Fahrzeugen.

2016: Terroranschlag in Istanbul

Ein tragisches Ereignis: Bei einem Anschlag in der Türkei verloren zehn deutsche Touristen ihr Leben, ein schmerzlicher Einschnitt in die deutsch-türkischen Beziehungen.

Jedes dieser Ereignisse verdeutlicht, wie vielseitig die Geschichte des 12. Januars ist – von kulturellen Höhepunkten bis hin zu technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Welche Erinnerungen und Lehren wir aus diesen Ereignissen ziehen, liegt an uns.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt