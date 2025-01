Eilmeldung: Bundesverfassungsgericht entscheidet: Bundesliga-Vereine müssen für Polizeieinsätze bei Risikospielen zahlen!

Posted in

Karlsruhe – Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein wegweisendes Urteil gefällt: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) unterliegt im Streit um die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen. Die Richter wiesen die Verfassungsbeschwerde der DFL zurück und bestätigten, dass Bundesländer wie Bremen die Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an Veranstalter weitergeben dürfen.

Die DFL hatte argumentiert, dass die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit eine staatliche Kernaufgabe sei und aus Steuermitteln finanziert werden müsse. Doch das Gericht entschied, dass es im Rahmen der öffentlichen Sicherheit legitim ist, wirtschaftlich orientierte Veranstalter zur Deckung der Kosten heranzuziehen – insbesondere bei Spielen, bei denen aufgrund von Gewaltausbrüchen ein erhöhter Polizeieinsatz erforderlich ist.

Ein Präzedenzfall mit Signalwirkung

Bereits 2014 führte Bremen als erstes Bundesland eine Gebührenregelung ein, die erstmals beim Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV Anwendung fand. Die Polizei stellte der DFL damals rund 425.000 Euro in Rechnung. Die DFL focht diese Regelung vor verschiedenen Instanzen an, letztlich ohne Erfolg. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist der Weg nun frei, ähnliche Regelungen in anderen Bundesländern einzuführen.

Reaktionen aus der Fußballwelt

Die Entscheidung sorgt für geteilte Meinungen: Befürworter begrüßen, dass Vereine und Veranstalter an den Kosten beteiligt werden, die durch die Sicherheit ihrer Spiele entstehen. Kritiker hingegen befürchten, dass diese zusätzlichen Belastungen letztlich auf die Fans abgewälzt werden könnten – durch höhere Ticketpreise oder weniger Investitionen in die Infrastruktur.

„Das ist ein fatales Signal für den deutschen Fußball,“ erklärte ein DFL-Sprecher unmittelbar nach dem Urteil. „Die Vereine haben keine Kontrolle über das Verhalten Einzelner, sollen aber dafür zahlen.“

Auswirkungen auf die Zukunft

Hamburg und andere Bundesländer haben bereits signalisiert, dem Beispiel Bremens zu folgen. Auch für kleinere Vereine, die Hochrisikospiele austragen, könnte die finanzielle Belastung spürbar steigen. Die Frage bleibt, ob und wie die Bundesliga-Vereine diese neuen Kosten tragen können, ohne die Fußballkultur zu gefährden.

Mit diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die Weichen für eine Neuausrichtung der Sicherheitskosten in Deutschland gestellt – ein Thema, das die Bundesliga und ihre Fans noch lange beschäftigen wird (hk).