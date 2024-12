Greenpeace-Umfrage: Mehr als 80 Prozent wollen solide Finanzierung des Deutschlandtickets

Umwelt- und Sozialverbände protestieren im Doppeldeckerbus vor CDU-Zentrale für besseres ÖPNV-Angebot!

Berlin, 13. 12. 24 – Mit der Forderung “Deutschlandticket retten!” auf der Seite eines Doppeldeckerbusses demonstriert Greenpeace gemeinsam mit anderen Umwelt- und Sozialverbänden heute vor der CDU-Zentrale in Berlin für einen besseren Nahverkehr. SPD und Grüne haben zuletzt vorgeschlagen, wie sich die staatliche Finanzierung des beliebten Tickets dauerhaft sichern lässt und Familien ihre Kinder mitnehmen könnten. Die Union kann mit ihrer Zustimmung zu einer Gesetzesvorlage schon in der kommenden Woche das inzwischen von 13 Millionen Menschen genutzte Ticket dauerhaft sichern und verbessern, verweigert bislang jedoch die Zustimmung. Laut einer heute veröffentlichten bundesweiten repräsentativen Telefonumfragen des Meinungsforschungsinstituts Verian im Auftrag von Greenpeace sprechen sich auch Unterstützer:innen von CDU und CSU mit großer Mehrheit für eine Sicherung des Tickets und den Ausbau von Bus und Bahn aus. Alle Ergebnisse der Umfrage: hier https://act.gp/3OOq7IX).

“Das Deutschlandticket senkt die monatlichen Kosten für Millionen Menschen, es entlastet Straßen und spart CO2”, sagt Marion Tiemann, Greenpeace Verkehrsexpertin. “Das Ticket ist für sehr viele ein Geschenk, die Union darf es den Menschen nicht wieder wegnehmen. Die Union sollte noch in der kommenden Woche den Weg frei machen für eine langfristige Sicherung des Deutschlandtickets.”

Mehrheit der Unions-Wähler:innen wünscht sich besseres ÖPNV-Angebot

Verian hatte Mitte November 1005 Menschen danach gefragt, ob sie dafür sind, dass sich die Parteien im Bundestag auf eine sichere Finanzierung des Deutschland-Tickets einigen. 86 Prozent aller Befragten befürworten dies “sehr” oder “eher”. Unter den Unterstützer:innen von CDU/CSU lag dieser Wert mit 85 Prozent fast gleich hoch. Eine zweite Frage wollte wissen, wie wichtig es den Befragten ist, dass die nächste Bundesregierung für ein besseres Angebot an Bussen und Bahnen eintritt. Für 59 Prozent aller Befragten ist dies “sehr wichtig”, für 30 Prozent zumindest “eher wichtig”. Unter CDU-CSU-Sympathisant:innen finden sich mit 52 Prozent (“sehr wichtig”) und 37 Prozent (“eher wichtig”) ähnlich hohe Zustimmungswerte.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets endet bislang im kommenden Jahr. Nur bis einschließlich 2025 schießen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro zu. Der Vorschlag von SPD und Grünen sieht vor, diese Frist aufzuheben. “Das Deutschlandticket kann Mobilität in Deutschland grundsätzlich verbessern”, so Tiemann. “Wenn die nächste Bundesregierung das Angebot besser und für mehr Menschen erschwinglich macht, kann klimafreundliche Mobilität in Deutschland einen riesigen Sprung nach vorn machen.”

Text: Greenpeace-Pressestelle