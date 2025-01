Happy Birthday: Wikipedia wird 24 – Die unglaubliche Geschichte hinter der weltweit größten Enzyklopädie

Happy Birthday Wikipedia – Am 15. Januar 2001 startete ein Projekt, das die Art und Weise, wie Menschen Wissen konsumieren und teilen, für immer verändern sollte: Wikipedia. Gegründet von dem US-amerikanischen Unternehmer Jimmy Wales und dem Philosophie-Dozenten Larry Sanger, entwickelte sich die freie Enzyklopädie zu einer der meistgenutzten Informationsquellen der Welt. Heute, 24 Jahre später, ist Wikipedia nicht nur ein Synonym für kollektives Wissen, sondern auch ein Sinnbild für die Stärke einer globalen Community.

Die Wurzeln: Nupedia als erster Versuch

Bevor Wikipedia das Licht der Welt erblickte, existierte Nupedia, ein ambitioniertes Projekt, das Wales 2000 ins Leben rief. Ziel war es, eine Online-Enzyklopädie zu schaffen, deren Inhalte ausschließlich von Experten verfasst und durch ein strenges Peer-Review-Verfahren geprüft wurden. Trotz hoher Qualitätsansprüche verlief die Erstellung neuer Artikel jedoch schleppend. In einem Jahr wurden lediglich 21 Artikel veröffentlicht – ein klarer Hinweis darauf, dass das Konzept nicht skalierbar war.

Die zündende Idee: Wiki-Technologie

Die Lösung für die Herausforderungen von Nupedia kam aus einer völlig unerwarteten Richtung. Der Programmierer Ben Kovitz brachte Larry Sanger auf die Idee, die sogenannte Wiki-Technologie zu nutzen, die vom Softwareentwickler Ward Cunningham entwickelt wurde. Diese Technologie erlaubte es Nutzern, Inhalte direkt und ohne technische Barrieren zu bearbeiten. Wales und Sanger waren begeistert und entschieden, ein paralleles Projekt zu starten: Wikipedia.

Ein bescheidener Start von Nupedia – Ein rasanter Start für die neue Online-Enzyklopädie

Am 15. Januar 2001 ging Wikipedia online – zunächst nur als Ergänzung zu Nupedia. Doch innerhalb kürzester Zeit übertraf Wikipedia alle Erwartungen. Bereits in den ersten Monaten wurden Tausende von Artikeln in verschiedenen Sprachen erstellt. Das Projekt zog Menschen aus der ganzen Welt an, die ihre Zeit und ihr Wissen freiwillig einbrachten. Wikipedia entwickelte sich rasant zu einer Plattform, die von einer offenen Community getragen wurde.

Wachstum und Herausforderungen

Wikipedia wuchs nicht nur inhaltlich, sondern auch technologisch und organisatorisch. Mittlerweile gibt es über 60 Millionen Artikel in mehr als 300 Sprachen, und jeden Monat nutzen über 1,5 Milliarden Menschen die Plattform. Doch dieser Erfolg brachte auch Herausforderungen mit sich: Kritik an der Verlässlichkeit der Inhalte, die Gefahr von Vandalismus und die Anonymität der Autoren wurden wiederholt thematisiert.

Um die Qualität zu sichern, führte Wikipedia Maßnahmen wie Moderationsteams, Bearbeitungshistorien und strikte Richtlinien ein. Heute gelten viele Wikipedia-Artikel als zuverlässige Quellen – insbesondere, wenn sie mit offiziellen Referenzen und Fußnoten versehen sind.

Die Philosophie hinter Wikipedia

Jimmy Wales war von Beginn an von einer klaren Vision geleitet: Wissen sollte für jeden frei zugänglich sein, unabhängig von Herkunft, Bildung oder finanziellen Mitteln. Dieses Prinzip der Offenheit und Neutralität, zusammen mit der Creative-Commons-Lizenz, machte Wikipedia einzigartig. Es etablierte das Modell der kollaborativen Wissensarbeit, das viele andere Plattformen inspirierte.

Wikipedia heute: Eine globale Wissensmacht

Im Jahr 2025 ist Wikipedia nicht mehr aus der digitalen Welt wegzudenken. Es dient als erste Anlaufstelle für Schüler, Studenten, Wissenschaftler und Laien gleichermaßen. Neben seiner Funktion als Enzyklopädie ist es auch ein Archiv für historische Ereignisse, ein Katalysator für Bildungsprojekte und ein Werkzeug, das Menschen weltweit miteinander verbindet.

Finanzierung und Betriebskosten

Der Betrieb von Wikipedia erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Die Plattform wird von der gemeinnützigen Wikimedia Foundation betrieben, die sich hauptsächlich durch Spenden finanziert. Die jährlichen Betriebskosten umfassen unter anderem Serverinfrastruktur, technische Entwicklung, Personal und rechtliche Ausgaben.

Laut dem Jahresbericht der Wikimedia Foundation für das Geschäftsjahr 2023/2024 beliefen sich die Gesamtausgaben auf rund 150 Millionen US-Dollar. Davon wurden etwa 60 Millionen US-Dollar für technische Infrastruktur und Hosting aufgewendet, während Personalkosten rund 70 Millionen US-Dollar ausmachten. Die verbleibenden Mittel wurden für Community-Unterstützung, rechtliche Belange und andere operative Kosten verwendet.

Die Finanzierung erfolgt größtenteils durch individuelle Spenden von Nutzern weltweit. Im genannten Geschäftsjahr wurden über 7 Millionen Einzelspenden verzeichnet, was die breite Unterstützung und Wertschätzung der globalen Gemeinschaft für Wikipedia unterstreicht. Zusätzlich erhält die Wikimedia Foundation Zuwendungen von Stiftungen und Unternehmen, die jedoch einen kleineren Anteil des Budgets ausmachen.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Trotz der erfolgreichen Finanzierung steht Wikipedia vor kontinuierlichen Herausforderungen. Die Sicherstellung der finanziellen Stabilität, insbesondere angesichts steigender Betriebskosten und technischer Anforderungen, bleibt eine zentrale Aufgabe. Zudem ist die Plattform bestrebt, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und den freien Zugang zu Wissen weltweit zu fördern.

In den kommenden Jahren plant die Wikimedia Foundation, in den Ausbau der technischen Infrastruktur zu investieren, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und die Plattform für zukünftige Generationen von Wissenssuchenden zu erhalten. Zudem sollen Initiativen zur Förderung der Diversität und Inklusion innerhalb der Community gestärkt werden, um ein noch breiteres Spektrum an Perspektiven und Wissen abzudecken.

Die Erfolgsgeschichte von Wikipedia zeigt, wie eine gemeinschaftlich getragene Plattform das Wissen der Welt zugänglich machen kann. Mit der Unterstützung von Millionen von Freiwilligen und Spendern weltweit blickt Wikipedia optimistisch in die Zukunft und setzt sich weiterhin für die Verbreitung freien Wissens ein.

Fazit

Wikipedia hat es geschafft, Wissen in einer Weise zu demokratisieren, wie es zuvor unvorstellbar war. Es ist nicht nur eine Enzyklopädie, sondern ein globales Phänomen, das zeigt, was Menschen erreichen können, wenn sie gemeinsam an einer Vision arbeiten. Zum 24. Geburtstag bleibt uns nur, der Plattform und ihrer Community zu gratulieren – und gespannt zu beobachten, welche Kapitel sie in den nächsten Jahren schreiben wird (hk).