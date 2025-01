Historische Ereignisse am 15. Januar

Der 15. Januar ist ein Datum, das in der Geschichte immer wieder bedeutsame Wendepunkte markiert hat. Von der Krönung von Königin Elisabeth I., die England zu einer Weltmacht machte, bis zur Gründung von Wikipedia, die das Teilen von Wissen revolutionierte, finden sich an diesem Tag Ereignisse, die unsere Welt nachhaltig geprägt haben. Ein Blick zurück zeigt die Vielfalt historischer Entwicklungen, die am 15. Januar stattfanden.

1559: Königin Elisabeth I. wird gekrönt

Am 15. Januar 1559 wurde Elisabeth I. in der Westminster Abbey zur Königin von England und Irland gekrönt. Ihre Regentschaft markierte eine Blütezeit Englands, die als Elisabethanisches Zeitalter bekannt wurde.

1609: Die Erstausgabe des Aviso Relation oder Zeitung

Die Erstausgabe des Aviso Relation oder Zeitung erschien am 15. Januar 1609 in Wolfenbüttel. Diese frühe Zeitung gilt als Meilenstein in der deutschen Mediengeschichte.

1759: Eröffnung des British Museum

Das British Museum in London öffnete am 15. Januar 1759 seine Türen. Es war das weltweit erste öffentliche Museum, das Bildung und Kultur für die Allgemeinheit zugänglich machte.

1790: Fletcher Christian erreicht Pitcairn

Am 15. Januar 1790 landete Fletcher Christian mit den Meuterern der Bounty auf der abgelegenen Insel Pitcairn. Diese Zuflucht wurde zur Grundlage einer kleinen Gemeinschaft.

1826: Erstausgabe von Le Figaro

Am 15. Januar 1826 erschien in Paris die erste Ausgabe von Le Figaro. Dieses Blatt entwickelte sich später zu einer der führenden französischen Tageszeitungen.

1859: Entdeckung der ersten Goldader in Colorado

Am 15. Januar 1859 wurde im Nebraska-Territorium die erste Goldader entdeckt. Dies löste einen Goldrausch aus und förderte die Besiedlung der Region.

1885: Erste Fotografie einer Schneeflocke

Wilson Bentley fertigte am 15. Januar 1885 die weltweit erste Fotografie einer Schneeflocke an. Seine Arbeit legte den Grundstein für die Erforschung von Schneekristallen.

1895: Gründung der Firma Stempel

Am 15. Januar 1895 gründete David Stempel in Frankfurt am Main eine Schriftgießerei, die bald führend in der Typografie wurde.

1895: Eröffnung von Jacobs Kaffee

Johann Jacobs eröffnete am 15. Januar 1895 in Bremen ein Geschäft für Kaffee und Feinkost. Daraus entwickelte sich das international bekannte Unternehmen Jacobs Kaffee.

1895: Inszenierung von Schwanensee

Am 15. Januar 1895 wurde im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg eine bedeutende Inszenierung von Tschaikowskis Schwanensee uraufgeführt. Diese Choreographie prägt das Werk bis heute.

1896: Gründung der ersten Autovermietung

Am 15. Januar 1896 wurde in Paris die weltweit erste Autovermietung gegründet, die einen wichtigen Schritt für die Reisebranche darstellte.

1910: Vollendung des Shoshone Dam

Der Shoshone Dam im US-Bundesstaat Wyoming wurde am 15. Januar 1910 fertiggestellt. Mit 99 Metern Höhe war er die bis dahin höchste Talsperre der Welt.

1919: Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Am 15. Januar 1919 wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Reichswehrsoldaten ermordet. Die Umstände der Tat und die Verantwortlichkeiten sind bis heute umstritten.

1933: Wahlerfolg der NSDAP in Lippe

Am 15. Januar 1933 gewann die NSDAP die Landtagswahl in Lippe. Dieses Ereignis stärkte Adolf Hitlers politische Position auf dem Weg zur Machtübernahme.

1943: Einweihung des Pentagon

Am 15. Januar 1943 wurde das Pentagon in Arlington, Virginia, eingeweiht. Das Hauptquartier des US-Verteidigungsministeriums ist eines der größten Bürogebäude der Welt.

1947: Der Fall der schwarzen Dahlie

Am 15. Januar 1947 wurde die Leiche von Elizabeth Short, bekannt als „Die schwarze Dahlie“, in Los Angeles gefunden. Der Mordfall bleibt bis heute ungeklärt und inspirierte zahlreiche Bücher und Filme.

1958: Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht sprach am 15. Januar 1958 das Lüth-Urteil. Dieses stärkte die Meinungsfreiheit in Deutschland und wurde ein Meilenstein im Verfassungsrecht.

1961: Die Supremes unter Vertrag bei Motown

Am 15. Januar 1961 unterschrieben Florence Ballard, Mary Wilson und Diana Ross als The Primettes bei Motown. Unter dem Namen The Supremes wurden sie später weltberühmt.

1962: Skandal um das Halstuch

Am 15. Januar 1962 verriet Wolfgang Neuss den Mörder des Straßenfegers Das Halstuch, bevor die finale Folge ausgestrahlt wurde. Dies sorgte für einen beispiellosen Skandal.

1966: Premiere von Zum Blauen Bock

Heinz Schenk und Lia Wöhr traten am 15. Januar 1966 erstmals als Gastgeber der Unterhaltungsshow Zum Blauen Bock auf. Diese Show prägte das deutsche Fernsehen für Jahrzehnte.

1967: Erster Super Bowl

Am 15. Januar 1967 fand der erste Super Bowl statt. Die Green Bay Packers gewannen gegen die Kansas City Chiefs mit 35:10 und schrieben damit Geschichte.

1969: Start von Sojus 5

Am 15. Januar 1969 startete die sowjetische Raumkapsel Sojus 5. Am nächsten Tag dockte sie erfolgreich an Sojus 4 an, was ein wichtiger Schritt in der Raumfahrt war.

1971: Eröffnung des Assuan-Staudamms

Der Assuan-Staudamm in Ägypten wurde am 15. Januar 1971 feierlich eröffnet. Dieses Bauwerk revolutionierte die Bewässerung und Energieversorgung des Landes.

1972: Sieg von Joe Frazier

Am 15. Januar 1972 gewann Joe Frazier einen Boxkampf gegen Terry Daniels in New Orleans durch technischen K.O. und verteidigte damit seinen Weltmeistertitel.

1973: Start von Ein Herz und eine Seele

Am 15. Januar 1973 wurde die erste Folge von Ein Herz und eine Seele ausgestrahlt. Die Serie mit Alfred Tetzlaff ist bis heute ein Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte.

2001: Gründung von Wikipedia

Am 15. Januar 2001 wurde Wikipedia ins Leben gerufen. Die freie Enzyklopädie veränderte die Art, wie Wissen geteilt und zugänglich gemacht wird.

2004: UMTS-Freischaltung durch T-Mobile

Am 15. Januar 2004 schaltete T-Mobile Deutschland sein UMTS-Netz frei. Dies markierte einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der mobilen Kommunikation.

2006: Rückkehr der Stardust-Kapsel

Am 15. Januar 2006 brachte die Raumsonde Stardust Proben von Kometenstaub zurück zur Erde. Dieses Ereignis war ein wichtiger Meilenstein in der Weltraumforschung.

2008: Nokia schließt Werk in Bochum

Am 15. Januar 2008 kündigte Nokia an, sein Werk in Bochum zu schließen. Diese Entscheidung löste landesweite Proteste und Diskussionen über Unternehmensethik aus.

