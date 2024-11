Historische Ereignisse am 10. November

Posted in

Am heutigen Tag, dem 10. November, erinnern wir uns an bedeutende Ereignisse, die in den vergangenen Jahrhunderten weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Besonders hervorzuheben ist der 10. November 1989, als Millionen DDR-Bürger nach der Öffnung der Berliner Mauer den Westen besuchten – ein Meilenstein in der deutschen Geschichte, der das Ende der Teilung und den Beginn der Wiedervereinigung markierte. Doch auch viele weitere interessante Geschehnisse prägten diesen Tag. Ein Rückblick auf die historischen Ereignisse:

1692: Gründung des St. Petri Waisenhauses in Bremen

Mit der Genehmigung durch König Karl XI. von Schweden wurde das St. Petri Waisenhaus in Bremen ins Leben gerufen. Es bot verwaisten Kindern Schutz und Unterkunft und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer zentralen sozialen Einrichtung in der Hansestadt.

1834: Eröffnung des Aktientheaters in Zürich

In der ehemaligen Kirche des Barfüsserklosters wurde das erste Theater Zürichs eröffnet, das Aktientheater. Es legte den Grundstein für die kulturelle Entwicklung der Stadt und war ein Meilenstein in der Schweizer Theatergeschichte.

1855: Patentierung des Pantelegraphen durch Giovanni Caselli

Der italienische Erfinder Giovanni Caselli erhielt ein Patent auf den Pantelegraphen, ein elektromechanisches Gerät, das als Vorläufer des modernen Faxgeräts gilt. Besonders in Frankreich fand der Pantelegraph breite Anwendung und markierte einen wichtigen Schritt in der Telekommunikation.

1885: Probefahrt mit dem Reitwagen von Daimler und Maybach

Zwischen Cannstatt und Untertürkheim fand die erste Probefahrt mit dem von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach entwickelten Reitwagen statt. Dieser Vorläufer des Motorrads legte den Grundstein für die heutige Motorradindustrie und revolutionierte den motorisierten Individualverkehr.

1903: Patent für die erste Scheibenwischanlage

Mary Anderson erhielt das Patent für die erste funktionierende Scheibenwischanlage der Welt. Ihre Erfindung sorgte für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und ist bis heute aus keinem Fahrzeug mehr wegzudenken.

1912: Schaffung des Deutschen Sportabzeichens

Das Deutsche Sportabzeichen wurde vom Deutschen Reichsausschuss für Olympische Spiele ins Leben gerufen. Es diente als Auszeichnung für besondere Leistungen im Bereich der Leibesübungen und förderte den Breitensport in Deutschland nachhaltig.

1933: Namenszusatz ‚Martin Luther‘ für die Universität Halle-Wittenberg

Zum 450. Geburtstag von Martin Luther wurde der Universität Halle-Wittenberg der Namenszusatz ‚Martin Luther‘ verliehen. Dies ehrte das Wirken des Reformators und verstärkte die historische Verbindung der Universität zu Luther.

1934: Namenszusatz ‚Friedrich Schiller‘ für die Universität Jena

Zum 175. Geburtstag des deutschen Dichters Friedrich Schiller erhielt die Universität Jena den Namenszusatz ‚Friedrich Schiller‘. Die Universität würdigte damit das literarische Erbe Schillers, der in Jena als Professor wirkte.

1943: Hinrichtung der Lübecker Märtyrer in Hamburg

Die Lübecker Märtyrer – Johannes Prassek, Eduard Müller, Hermann Lange und Karl Friedrich Stellbrink – wurden in Hamburg hingerichtet. Die Priester und der Pastor hatten sich gegen das NS-Regime gestellt und wurden als Widerstandskämpfer bekannt.

1956: Uraufführung des Musicals ‚Irma la Douce‘

Im Théâtre Gramont in Paris wurde das Musical ‚Irma la Douce‘ von Marguerite Monnot uraufgeführt. Das Werk wurde schnell ein großer Erfolg und erlangte internationale Bekanntheit.

1969: Erstausstrahlung der Sesamstraße in den USA

Die ‚Sesamstraße‘ wurde erstmals im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Die beliebte Kindersendung lehrte Generationen von Kindern grundlegende Bildungsinhalte auf spielerische und kreative Weise und wurde zum weltweiten Erfolg.

1977: Festnahme von RAF-Terroristen nach Schießerei

Christof Wackernagel und Gert Richard Schneider, Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF), wurden nach einer Schießerei festgenommen. Die Verhaftung stellte einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus in Deutschland dar.

1978: Larry Holmes wird Box-Weltmeister im Schwergewicht

Larry Holmes besiegte Alfredo Evangelista im Caesars Palace in Las Vegas durch K.o. und gewann damit den Weltmeistertitel im Schwergewicht. Der Sieg festigte Holmes‘ Position als einer der besten Boxer seiner Zeit.

1982: Tod von Leonid Breschnew

Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Iljitsch Breschnew starb in Moskau an Herzversagen. Sein Tod markierte das Ende einer Ära in der Sowjetunion, die von stagnierender Wirtschaft und politischer Repression geprägt war.

1983: Präsentation des ersten Computervirus

Der Student Fred Cohen demonstrierte an der University of Southern California den weltweit ersten Computervirus auf einem Unix-System. Diese Präsentation markierte den Beginn der modernen Computer-Sicherheitsproblematik.

1989: Besuch von Millionen DDR-Bürgern im Westen nach Maueröffnung

Am Tag nach der überraschenden Ankündigung der Reisefreiheit in der DDR strömten Millionen von DDR-Bürgern nach West-Berlin und in die grenznahen Städte der Bundesrepublik. Der 10. November 1989 gilt als symbolischer Moment für das Ende der deutschen Teilung und den Beginn der Wiedervereinigung.

2004: Euro erreicht erstmals 1,30 US-Dollar

Der Euro überschritt erstmals die Marke von 1,30 US-Dollar und erreichte mit 1,3005 US-Dollar den höchsten Stand seit seiner Einführung 1999. Dies spiegelte die wachsende Stärke der europäischen Gemeinschaftswährung wider.

2005: Inbetriebnahme des SALT-Teleskops in Südafrika

Das Southern African Large Telescope (SALT), das größte optische Teleskop der Südhalbkugel, wurde von Präsident Thabo Mbeki feierlich eingeweiht. SALT ermöglicht es, den Kosmos in bisher unerreichter Präzision zu erforschen.

2020: Weltweite Veröffentlichung der Xbox Series von Microsoft

Die neuen Spielkonsolen der Xbox Series wurden weltweit veröffentlicht. Microsoft setzte mit der Einführung neue Maßstäbe im Bereich des Gaming und sorgte für Begeisterung bei Millionen von Spielern.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig und facettenreich die Geschichte des 10. Novembers ist – ein Tag, der immer wieder von bedeutenden Entwicklungen geprägt wurde.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt