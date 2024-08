POL-PDMY: Brand Lagerhalle Hönningen B257 – Brand zweier Firmenkomplexe im Industriegebiet

Brand Lagerhalle Hönningen, In den Weidenhecken (ots) – Aufgrund eines Brandes einer Lagerhalle in einem Industriegebiet in 53506 Hönningen befinden sich aktuell Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Da es zu starker Rauchentwicklung kommt, wird die Bevölkerung darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bundesstraße 257 ist in diesem Bereich aktuell voll gesperrt.

UPDATE 01:30 Uhr

Am Montag, den 12.08.2024, um 17:49 Uhr, gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Firmenkomplexe in Form von Lagerhallen in Brand. Hierbei war eine starke Rauchentwicklung sowie eine ca. 200 Meter hohe und zugleich dunkle Rauchsäule festzustellen.

In diesem Zusammenhang wurden starke Kräfte der FFW der VG Altenahr, VG Adenau sowie der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der Einsatzörtlichkeit zugeführt. Darüber hinaus befanden sich eine Vielzahl von Rettungsdienstkräften an der Örtlichkeit.

Nach einer ersten Brandbekämpfung sowie Annäherung zum Brandobjekt konnte ein Personenschaden ausgeschlossen werden. Der entstandene Gebäude-/Sachschaden dürfte im unteren einstelligen Millionenbereich einzuordnen sein.

Beide in Vollbrand stehende Lagerhallen wurden seitens der Feuerwehr bis in die Nacht hinein kontrolliert abgelöscht.

Während den Einsatzmaßnahmen wurde für den betroffenen Bereich der B257 eine Vollsperrung eingerichtet. Die Vollsperrung wird bis in die Morgenstunden bis auf weiteres aufrecht erhalten. Es wird gebeten, dass der Streckenabschnitt weiträumig umfahren wird. Es wurden beidseitige Umleitungsstrecken eingerichtet.