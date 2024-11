Historische Ereignisse am 18. November

Posted in

Heute blicken wir auf eine Vielzahl historisch bedeutsamer Ereignisse zurück, die sich am 18. November im Laufe der Jahrhunderte ereignet haben. Ob kulturelle Höhepunkte, politische Meilensteine oder technische Errungenschaften – dieser Tag hält viele interessante Geschichten bereit. Besonders bemerkenswert ist die Uraufführung des Zeichentrickfilms Steamboat Willie im Jahr 1928, der das weltweite Debüt der ikonischen Micky Maus markiert. Walt Disneys Werk setzte nicht nur neue Maßstäbe im Filmgeschäft, sondern legte auch den Grundstein für eine Ära animierter Unterhaltung, die bis heute nachhallt.

1626: Einweihung des Petersdoms in Rom

Nach einer Bauzeit von rund 120 Jahren weihte Papst Urban VIII. den neuen Petersdom in Rom ein. Das monumentale Bauwerk ist heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der Christenheit und zählt zu den größten Kirchengebäuden der Welt. Der Petersdom symbolisiert den religiösen und architektonischen Höhepunkt der Renaissance.

1898: Uraufführung von Wilhelm Kienzls „Don Quixote“ in Berlin

Die musikalische Tragödie Don Quixote von Wilhelm Kienzl feierte in Berlin ihre Uraufführung. Das Werk, inspiriert vom berühmten Roman von Miguel de Cervantes, beeindruckte das Publikum mit tiefgreifender Musik und einem packenden Bühnenbild, das die Abenteuer des legendären Ritters von der traurigen Gestalt eindrucksvoll in Szene setzte.

1918: Unabhängigkeitserklärung Lettlands

Der Lettische Volksrat verkündet die Unabhängigkeit Lettlands. Nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft strebte das baltische Land nun seine Souveränität an, inmitten der politischen Umwälzungen, die das Ende des Ersten Weltkriegs mit sich brachte. Die neu gewonnene Unabhängigkeit sollte jedoch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder auf die Probe gestellt werden.

1927: Uraufführung von „La Campana sommersa“ in Hamburg

Die Hamburgische Staatsoper präsentierte die Uraufführung der Oper La Campana sommersa (Die versunkene Glocke) von Ottorino Respighi. Die Oper basiert auf einem Gedicht von Gerhart Hauptmann und überzeugt durch ihre innovative Orchestrierung und den lyrischen Stil des Komponisten, der italienische Traditionen mit moderner Dramatik verband.

1928: Micky Maus debütiert in „Steamboat Willie“

Steamboat Willie markierte den ersten großen Auftritt von Micky Maus und gilt als einer der ersten Ton-Zeichentrickfilme. Walt Disney setzte damit neue Standards in der Animationsbranche und schuf eine Figur, die zu einer der bekanntesten Ikonen der Popkultur wurde. Der Film war ein Meilenstein für die Filmindustrie und führte zu einem wahren Boom der Zeichentrickunterhaltung.

1943: Veröffentlichung von Hermann Hesses „Das Glasperlenspiel“

Hermann Hesses Roman Das Glasperlenspiel wurde veröffentlicht. Das Werk, das als Höhepunkt seines literarischen Schaffens gilt, behandelt die Suche nach geistiger Erfüllung und dem Ideal einer vollkommenen Welt. Es brachte Hesse im Jahr 1946 den Nobelpreis für Literatur ein und beeinflusste Generationen von Lesern.

1959: Premiere des Films „Ben Hur“ in New York

Der Monumentalfilm Ben Hur, inszeniert von William Wyler, feierte in New York seine Premiere. Mit spektakulären Actionsequenzen und bahnbrechenden Spezialeffekten wurde der Film zu einem der größten Kinoerfolge seiner Zeit und gewann elf Oscars – ein Rekord, der erst Jahrzehnte später eingestellt wurde.

1978: Erstflug der F-18 Hornet

Die F-18 Hornet absolvierte ihren Jungfernflug. Das Kampfflugzeug, das in den folgenden Jahren zu einem der wichtigsten Jets der US Navy und des Marine Corps werden sollte, besticht durch seine Vielseitigkeit und moderne Technik. Bis heute gehört die Hornet zu den meistgenutzten Militärflugzeugen weltweit.

1983: Gescheiterte Flugzeugentführung in Georgien

Neun junge Georgier versuchten, ein Flugzeug zu entführen, um in die Türkei zu fliehen. Die Aktion scheiterte jedoch, und die Täter wurden gefasst. Der Vorfall unterstrich die zunehmende Unzufriedenheit in der sowjetischen Bevölkerung während der späten Jahre der Sowjetunion.

1988: Verbot der Zeitschrift „Sputnik“ in der DDR

Die DDR untersagte die Verbreitung der sowjetischen Zeitschrift Sputnik. In Zeiten von Glasnost und Perestroika verbreitete die Zeitschrift kritische Artikel, die der DDR-Führung zu brisant erschienen. Das Verbot führte zu Protesten und verstärkte den Unmut über die eingeschränkte Pressefreiheit in der DDR.

1993: Nirvana spielt MTV Unplugged in New York

Die legendäre Grunge-Band Nirvana spielte ein Konzert für die Reihe MTV Unplugged, das später als Album veröffentlicht wurde. Das akustische Set, das durch seine emotionale Intensität und die Auswahl der Songs beeindruckte, gilt bis heute als eine der besten Live-Performances der Band.

1994: Patent für gentechnisch veränderte „Anti-Matsch-Tomate“

Das Europäische Patentamt erteilte ein Patent für die „Anti-Matsch-Tomate“, eine gentechnisch veränderte Tomate, die länger haltbar war. Die Entwicklung war ein Meilenstein der Biotechnologie, der allerdings auch hitzige Debatten über Gentechnik und ihre Folgen auslöste.

1996: Börsengang der Deutschen Telekom AG

Die Deutsche Telekom ging erfolgreich an die Börse. Durch den Verkauf von über 700 Millionen Aktien erhielt das Unternehmen etwa 10 Milliarden Euro. Der Börsengang war eine der größten Privatisierungsmaßnahmen in Deutschland und ein bedeutender Schritt für den deutschen Finanzmarkt.

2002: Abriss eines Hochhauses in Berlin-Marzahn

In Berlin-Marzahn begann der Abriss eines der ersten Plattenbauten aus DDR-Zeiten. Die Sanierung und der Abriss solcher Gebäude standen symbolisch für den Wandel im städtischen Wohnungsbau nach der Wiedervereinigung.

2011: Veröffentlichung des Videospiels „Minecraft“

Das Indie-Videospiel Minecraft wurde veröffentlicht und entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen. Es bietet den Spielern eine offene Welt, in der sie nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das Spiel gehört bis heute zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Titeln der Gaming-Geschichte.

2013: Start der Raumsonde MAVEN

Die NASA schickte die Raumsonde MAVEN auf den Weg zum Mars, um die Atmosphäre des Planeten zu erforschen. Die Mission lieferte wichtige Erkenntnisse über den Verlust der Atmosphäre und das Klima des Mars.

2021: Oliver Stones Dokumentarfilm „JFK Revisited“ kommt in die Kinos

In Deutschland feierte der Dokumentarfilm JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy von Oliver Stone Premiere. Der Film basiert auf neu freigegebenen Akten und war in den USA aufgrund kontroverser Inhalte nicht im Kino zu sehen.

Zum Abschluss bleibt festzuhalten, dass der 18. November in vielerlei Hinsicht ein Tag bedeutender Entwicklungen war, die in Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft nachhaltige Spuren hinterlassen haben.

