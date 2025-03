Posted in

Historische Ereignisse am 28. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 28. März blickt die Welt auf zahlreiche bedeutende Ereignisse zurück. Vom ersten Patent auf eine Waschmaschine bis hin zur Gründung eines Nationalparks in den Niederlanden – dieser Tag hat viele Meilensteine hervorgebracht. Besonders herausragend erscheint jedoch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Frankreich im Jahr 1882 – ein fundamentaler Schritt in Richtung Chancengleichheit und Bildung für alle. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf weitere prägende Geschehnisse dieses Datums.

1797 – Patent auf die erste Waschmaschine in den USA

Der Amerikaner Nathaniel Briggs sicherte sich an diesem Tag das erste US-Patent für eine Waschmaschine. Die handbetriebene Konstruktion mit einer Kurbel erinnerte an ein verbessertes Waschbrett – ein Meilenstein der Haushaltsentwicklung, lange bevor elektrische Geräte zum Alltag gehörten.

1882 – Gründungsstunde der Beiersdorf AG

Paul Beiersdorf erhielt ein Patent zur Herstellung von gestrichenem Pflaster. Dieses Ereignis markiert gleichzeitig den Ursprung des später weltweit bekannten Unternehmens Beiersdorf, das Marken wie Nivea hervorbrachte.

1882 – Schulpflicht in Frankreich eingeführt

Ein fundamentaler Wandel: Frankreich führt die allgemeine Schulpflicht ein. Damit wurde Bildung zur staatlichen Aufgabe und Voraussetzung für soziale Entwicklung und Demokratisierung – ein Meilenstein in der europäischen Bildungsgeschichte.

1885 – Premiere der Operette „Don Cesar“ in Hamburg

Rudolf Dellingers Operette „Don Cesar“ wurde erstmals im Carl-Schultze-Theater aufgeführt und begeisterte das Publikum mit ihrer musikalischen Leichtigkeit – ein Highlight der damaligen Kulturszene.

1911 – Stapellauf der „Goeben“ in Hamburg

Bei Blohm & Voss lief der Schlachtkreuzer „Goeben“ vom Stapel. Das Kriegsschiff spielte später eine zentrale Rolle im Ersten Weltkrieg unter türkischer Flagge als „Yavuz Sultan Selim“.

1927 – Eröffnung des Majestic Theatre in New York

Mit der Premiere von „Rufus LeMaire’s Affairs“ öffnete das Majestic Theatre seine Türen. Bis heute zählt es zu den wichtigsten Bühnen am Broadway und ist ein Symbol für die amerikanische Theatertradition.

1930 – Konstantinopel wird offiziell zu Istanbul

Mit einem historischen Namenswechsel erhielt Konstantinopel offiziell den Namen Istanbul. Auch Angora wurde in Ankara umbenannt und Smyrna in Izmir – ein Ausdruck des kulturellen und politischen Wandels in der jungen türkischen Republik.

1935 – Premiere des Propagandafilms „Triumph des Willens“

In Berlin wurde Leni Riefenstahls Film „Triumph des Willens“ uraufgeführt. Der propagandistische Film dokumentierte den NSDAP-Parteitag von 1934 und gilt bis heute als bedrückendes Beispiel nationalsozialistischer Inszenierungskunst.

1942 – Britischer Luftangriff auf Lübeck

Um 23:18 Uhr begann ein großflächiger Bombenangriff auf Lübeck. Die britische Luftwaffe setzte damit erstmals auf ein Flächenbombardement deutscher Städte – ein Wendepunkt in der Kriegsführung des Zweiten Weltkriegs.

1963 – Kinostart von Hitchcocks „Die Vögel“

Alfred Hitchcocks Horror-Meisterwerk „Die Vögel“ feierte seinen US-Kinostart. Der Film setzte neue Maßstäbe im Spannungsaufbau und bleibt ein Klassiker des Genres.

1964 – Radio Caroline geht auf Sendung

Als erster britischer Piratensender nahm Radio Caroline den Betrieb auf. Vom Schiff „MV Fredericia“ vor der Küste von Essex sendete der Sender unzensierte Musik – ein Protest gegen die rigide BBC-Musikpolitik und ein Startschuss für die Radiovielfalt im Vereinigten Königreich.

1990 – Frankreich-Premiere von „Cyrano von Bergerac“

Der französische Film „Cyrano von Bergerac“ startete in den Kinos und überzeugte Kritiker wie Publikum gleichermaßen. Mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle wurde das Werk vielfach preisgekrönt und erlangte internationale Anerkennung.

1998 – Lennox Lewis verteidigt Box-Weltmeistertitel

Der britische Schwergewichtsboxer Lennox Lewis siegte durch technischen Knockout über Shannon Briggs und verteidigte damit erfolgreich seinen Weltmeistertitel – ein bedeutender Moment in der Boxgeschichte.

2002 – Ausweisung des Nationalparks De Loonse en Drunense Duinen

In den Niederlanden wurde das einzigartige Dünengebiet offiziell zum Nationalpark erklärt. Es zählt seither zu den größten Sandlandschaften Westeuropas und dient dem Schutz bedrohter Arten.

2018 – Peter Tschentscher wird Erster Bürgermeister Hamburgs

Mit deutlicher Mehrheit wurde Peter Tschentscher von der Hamburgischen Bürgerschaft ins höchste Amt der Stadt gewählt. Damit trat er die Nachfolge von Olaf Scholz an und prägte fortan die Politik der Hansestadt.

Ein geschichtsträchtiger Tag voller wegweisender Entwicklungen – sowohl für die Politik, die Wissenschaft, die Kultur als auch für das alltägliche Leben. Der 28. März zeigt, wie viel Geschichte ein einziger Tag schreiben kann.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt