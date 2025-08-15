Jackie Bezos ist tot – Amazon-Boss Jeff Bezos trauert um seine Mutter – Miami, 14. August 2025 – Trauer bei Amazon-Gründer Jeff Bezos: Seine Mutter Jacklyn „Jackie“ Gise Bezos ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Wie die Bezos Family Foundation und Bezos selbst bestätigten, erlag sie in ihrem Zuhause in Miami den Folgen einer langjährigen Erkrankung an Lewy-Body-Demenz.
Vom Teenager zur Mutter des späteren Amazon-Gründers
Jackie Bezos wurde 1964 im Alter von nur 17 Jahren Mutter von Jeff. Entschlossen, ihren Schulabschluss zu schaffen, nahm sie ihren Sohn oft mit zum Unterricht. Wenige Jahre später lernte sie Miguel „Mike“ Bezos kennen, der Jeff adoptierte.
1995 investierten Jackie und Mike 250.000 US-Dollar in Jeffs noch junges Online-Buchhandelsprojekt – eine mutige Entscheidung, die den Grundstein für das heutige Milliardenunternehmen Amazon legte.
Engagement für Bildung und Wohltätigkeit
Gemeinsam mit ihrem Mann gründete Jackie im Jahr 2000 die Bezos Family Foundation. Als langjährige Präsidentin setzte sie sich unermüdlich für Bildungsprogramme, medizinische Forschung und soziale Projekte ein. Unter anderem unterstützte die Stiftung Initiativen wie Vroom, das Bezos Scholars Program und spendete über 700 Millionen US-Dollar an das Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle.
Abschied mit bewegenden Worten
In einem emotionalen Instagram-Post schrieb Jeff Bezos:
„Sie ist heute friedlich in ihrem Zuhause gestorben, umgeben von den Menschen, die sie liebten – ihre Kinder, Enkelkinder und mein Vater. Wir hatten das große Glück, Teil ihres Lebens zu sein. Ich trage sie sicher in meinem Herzen. Ich liebe dich, Mama.“
Auch seine Ehefrau Lauren Sánchez bekundete ihre Trauer öffentlich: „Wir werden sie so sehr vermissen. Love you.“
Ein bleibendes Vermächtnis
Jackie hinterlässt neben Jeff ihren Ehemann Mike, die Kinder Christina und Mark, elf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Die Familie bittet darum, anstelle von Blumen Spenden an gemeinnützige Organisationen zu tätigen oder kleine Taten der Freundlichkeit zu vollbringen – ganz im Sinne von Jackies Lebensphilosophie.
Jackie Bezos ist tot – Fazit:
Jackie Bezos war mehr als die Mutter eines der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Sie war eine starke, visionäre Frau, die mit Mut, Liebe und Hingabe nicht nur das Leben ihrer Familie prägte, sondern auch weltweit Spuren hinterließ. Ihr Vermächtnis wird weit über Amazon hinaus wirken.
Das gesamte Redaktionsteam ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit. (hk)