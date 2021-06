Kaiserslautern – Mölschbach: Im Auftrag der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) wird vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 in Mölschbach in der Straße „Im Grubenteich“, ab der Johanniskreuzer Straße auf ungefähr 20 Metern, der geschädigte Fahrbahnbelag in voller Breite erneuert.

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Während der Bauzeit ist die Zufahrt zum Grubenteich entgegengesetzt der üblichen Fahrtrichtung weiterhin, jedoch mit Einschränkungen, möglich. Die SK bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer hierfür um Verständnis.

