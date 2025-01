Keller Fornes ist tot – Trauer in Hollywood: ‚The Walking Dead‘-Star stirbt mit nur 32 Jahren

Keller Fornes ist tot – Hollywood trauert um ein großes Talent: Der US-amerikanische Schauspieler Keller Fornes, bekannt aus Serien wie „The Walking Dead“ und „County Rescue“, ist am 19. Dezember 2024 im Alter von nur 32 Jahren in Eastland, Texas, verstorben. Obwohl Keller Fornes bereits am 19. Dezember 2024 verstarb, wurde die Nachricht über seinen Tod erst Anfang Januar 2025 offiziell bestätigt. Die Familie und Freunde baten zunächst um Privatsphäre, um diesen schweren Verlust zu verarbeiten.

Ein vielseitiges Talent

Keller Fornes wurde am 22. April 1992 in Lubbock, Texas, geboren. Schon früh zeigte sich seine Leidenschaft für die darstellenden Künste, die er mit einem Bachelor of Fine Arts an der University of North Texas in Denton vertiefte. Im Jahr 2016 zog er nach Atlanta, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben.

Sein schauspielerisches Können brachte ihn in verschiedenen Fernsehserien und Filmen ins Rampenlicht. In der Erfolgsserie „The Walking Dead“ übernahm er die Rolle eines Tower Troopers und überzeugte mit seiner authentischen Darstellung. Seine bekannteste Rolle spielte er jedoch als Griffin in der Dramaserie „County Rescue“, die seit Februar 2024 auf dem US-Sender Great American Family ausgestrahlt wird. Die Serie, die das Leben von Rettungssanitätern beleuchtet, wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt.

Hollywood-Star ist tot – Abschied von einem besonderen Menschen

Neben seiner Schauspielkarriere war Keller Fornes auch ein vielseitiger Künstler, der sich als Autor, Regisseur, Sänger und Musiker einen Namen machte. Kollegen und Weggefährten beschrieben ihn als leidenschaftlich, inspirierend und voller Enthusiasmus. Der Sender Great American Family würdigte ihn in einem Statement: „Wir sind zutiefst betrübt über das Ableben von Keller Fornes. Er war ein besonderer Mensch und ein außergewöhnliches Talent.“

Verlust und Erinnerung an ‚The Walking Dead‘-Star Keller Fornes

Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Fornes hinterlässt seine Ehefrau Margie, seine Eltern Kimberly Lynn Fornes und Kobe Scott Fornes sowie seine Brüder Charles „Keaton“ Fornes und Kason Lynn Fornes. Ein Gedenkgottesdienst war für den 11. Januar 2025 in der Cowboy Church of Erath County in Stephenville, Texas, geplant. Aktuell liegen jedoch keine detaillierten Informationen oder Berichte über den Verlauf der Zeremonie vor. Es ist üblich, dass solche Veranstaltungen im privaten Rahmen abgehalten werden, um der Familie und den Freunden Raum für ihre Trauer zu geben. Sollten weitere Informationen verfügbar werden, werden wir diese entsprechend ergänzen.

Keller Fornes‘ plötzlicher Tod ist ein schwerer Verlust für die Unterhaltungsbranche. Sein vielseitiges Talent und seine Leidenschaft für die Kunst werden unvergessen bleiben.

Das gesamte Redaktionsteam ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden (hk).