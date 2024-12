Historische Ereignisse am 19. Dezember

Heute ist der 19. Dezember 2024. Ein Tag voller historischer Ereignisse, die unterschiedliche Bereiche der Weltgeschichte geprägt haben. Besonders sticht dabei der schreckliche Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 hervor, der nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt erschütterte und die Bedeutung von Sicherheit und Solidarität in unserer Gesellschaft verdeutlichte. Neben diesem tragischen Moment gibt es viele weitere bemerkenswerte Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden.

1801: Gründung der University of South Carolina

In Columbia, South Carolina, wird eine neue Bildungsstätte ins Leben gerufen. Die University of South Carolina soll eine zentrale Rolle in der akademischen Entwicklung des US-amerikanischen Südens spielen und ist heute eine der führenden Universitäten des Landes.

1811: Ratcliffe-Highway-Morde erschüttern London

In London ereignet sich eine weitere grausame Mordserie. Drei Menschen werden in ihrem Wohnhaus getötet, was die Stadt in Angst versetzt. Die Ratcliffe-Highway-Morde bleiben bis heute eines der rätselhaftesten Verbrechen der britischen Kriminalgeschichte.

1842: Anerkennung Hawaiis durch die Vereinigten Staaten

Die Vereinigten Staaten erkennen die Unabhängigkeit Hawaiis an und legen damit den Grundstein für eine spätere enge Beziehung, die schließlich in der Annexion und dem Beitritt als 50. Bundesstaat mündet.

1843: Veröffentlichung von Charles Dickens‘ A Christmas Carol

Charles Dickens bringt seinen Roman Eine Weihnachtsgeschichte heraus. Die Erzählung um Ebenezer Scrooge wird zu einem Weihnachtsklassiker, der Werte wie Nächstenliebe und Reue thematisiert und bis heute in der Popkultur präsent ist.

1909: Gründung von Borussia Dortmund

In Dortmund entsteht ein neuer Fußballverein: Borussia Dortmund. Der Club entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Vereine Deutschlands.

1932: Rekordfahrt des Fliegenden Hamburgers

Bei einer Probefahrt legt der Schnelltriebwagen „Fliegender Hamburger“ die Strecke zwischen Berlin und Hamburg in nur 142 Minuten zurück. Diese technische Meisterleistung revolutioniert den Schienenverkehr.

1938: Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn und Fritz Straßmann

Die beiden Chemiker entdecken in einer bestrahlten Uranprobe Spuren von Barium, was die Grundlage für die Kernspaltung bildet. Diese Erkenntnis prägt die Geschichte von Wissenschaft und Technologie nachhaltig.

1941: Adolf Hitler übernimmt den Oberbefehl über das Heer

Im Zweiten Weltkrieg übernimmt Adolf Hitler die militärische Führung des deutschen Heeres und trifft damit eine Entscheidung, die weitreichende Konsequenzen für den Verlauf des Krieges haben wird.

1965: Charles de Gaulle gewinnt die Stichwahl

In Frankreich setzt sich Präsident Charles de Gaulle gegen seinen Herausforderer François Mitterrand durch und bleibt an der Macht. Seine politische Vision prägt das Land in den folgenden Jahren.

1967: Deutsche Premiere von Bonnie und Clyde

Der Spielfilm über das legendäre Verbrecherduo wird erstmals in Deutschland gezeigt. Die unkonventionelle Erzählweise und die Darstellerleistungen machen den Film zu einem Meilenstein des Kinos.

1969: Erstaufführung von Easy Rider

Dennis Hopper und Peter Fonda präsentieren mit Easy Rider einen Kultfilm, der die Gegenkultur der 1960er-Jahre einfängt und neue Maßstäbe im Independent-Film setzt.

1970: Weltrekord im Hubschrauberflug

Kurt Cannon erreicht mit dem Sikorsky S-67 Blackhawk eine Geschwindigkeit von 355,5 km/h und stellt damit einen neuen Rekord auf.

1972: Rückkehr der Apollo-17-Mission

Die Astronauten von Apollo 17 kehren von ihrer Mission auf dem Mond zurück. Es ist das vorläufig letzte Mal, dass Menschen den Mond betreten.

1973: Johnny Carsons Toilettenpapier-Witz löst Panikkäufe aus

Ein harmloser Scherz in der Tonight Show führt zu massiven Hamsterkäufen von Toilettenpapier. Der Vorfall zeigt die Macht der Medien und die Psychologie von Panikreaktionen.

1974: Start des ersten westeuropäischen Nachrichtensatelliten

Symphonie 1 wird von Cape Canaveral aus in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht und markiert einen wichtigen Schritt für die europäische Raumfahrt.

1975: Transitstrecken-Vereinbarung zwischen Ost- und Westdeutschland

Ein Abkommen über den Ausbau der Transitstrecken nach Berlin wird geschlossen, ein Meilenstein in den innerdeutschen Beziehungen.

1981: Betrieb der Synchrotronstrahlungs-Anlage BESSY 1

In Berlin nimmt eine fortschrittliche Forschungsanlage ihren Betrieb auf, die Wissenschaftlern neue Einblicke in die Struktur von Materialien ermöglicht.

1982: SPD holt absolute Mehrheit in Hamburg zurück

Bei den vorgezogenen Bürgerschaftswahlen sichert sich die SPD unter Klaus von Dohnanyi die absolute Mehrheit und stärkt damit ihre Position in der Hansestadt.

1984: Indizierung des Videospiels River Raid

Das beliebte Spiel wird in Deutschland wegen „Gewaltverherrlichung“ indiziert. Es ist die erste derartige Entscheidung gegen ein Videospiel.

1998: Amtsenthebungsklage gegen Bill Clinton

Das Repräsentantenhaus stimmt für ein Impeachment gegen den US-Präsidenten. Die Vorwürfe umfassen Meineid und Behinderung der Justiz.

2010: Wahlsieg von Alexander Lukaschenko in Belarus

Der autoritäre Amtsinhaber gewinnt erneut die Präsidentschaftswahl und bleibt eine umstrittene Figur in der europäischen Politik.

2013: Start des ESA-Weltraumteleskops Gaia

Mit dem Teleskop Gaia beginnt eine neue Ära der astronomischen Forschung, insbesondere zur Kartierung der Milchstraße.

2016: Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Ein Terroranschlag erschüttert Berlin, als ein Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche rast. Zwölf Menschen sterben, und dutzende weitere werden verletzt. Das Ereignis hinterlässt tiefe Spuren in der Gesellschaft.

2018: Tiefseetauchgang von Victor Vescovo

Mit dem Tauchboot „Limiting Factor“ erreicht der Forscher die tiefste Stelle des atlantischen Ozeans und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der Erforschung der Meere.

Die Geschichte zeigt uns, wie vielfältig die Ereignisse eines Tages sein können – von wissenschaftlichen Durchbrüchen über politische Wendepunkte bis hin zu menschlichen Tragödien und kulturellen Meilensteinen.

