Koblenz – Bunter KarnevalsNachmittag nicht nur für Senioren am Sonntag, 12. Januar 2020

Tolles Programm lockt in die Rhein-Mosel-Halle Koblenz.

Koblenz – Asse aus der Bütt, Tanzgruppen, Komödianten, Gardisten und die Highlights des Koblenzer Karnevals erwarten die Besucher des Bunten Nachmittages am Sonntag, 12. Januar 2020 von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Willkommen sind alle die gerne Karneval feiern und gemeinsam fröhliche Stunden erleben möchten, ob Alt oder Jung.

Pünktlich zu Beginn der „närrischen Zeit“ veranstaltet das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) wie in jedem Jahr diesen traditionellen Karnevalsnachmittag, der in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz stattfinden wird. Die AKK hat wieder ein fröhliches und unterhaltsames Programm zusammengestellt.

Die Karten für den närrischen Auftakt sind während den Öffnungszeiten des Bürgeramtes Gymnasialstraße, für 5,00 € erhältlich. Die Reservierung und Rückgabe von Eintrittskarten ist leider nicht möglich.

