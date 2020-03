Koblenz – Coronavirus: Stadt empfiehlt Spenden an karitative Einrichtungen

Erstellt in

Koblenz – Coronavirus: Die Hilfsbereitschaft für obdachlose Menschen ist aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sehr hoch. Einige Menschen hängen beispielsweise Tüten mit Lebensmitteln an sogenannte Gabenzäune, damit sich die Betroffenen dort versorgen können.

Die Stadtverwaltung Koblenz schätzt dieses Engagement ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger hoch ein, hält es aber für den falschen Weg. Insbesondere weil die Lebensmittel durch Sonneneinstrahlung erwärmt werden, was zu Verkeimung führen kann oder die Tüten von Tieren geöffnet und die Lebensmittel angefressen werden.

Stattdessen hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit freien Trägern in Koblenz kurzfristig ein kleines Netzwerk zur Entgegennahme und Verteilung dieser Art von Spenden geschaffen.

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Lebensmittel und andere Gegenstände an Obdachlose spenden möchten, können diese bei Einrichtungen der Schachtel e.V., des Caritasverbands, der Arbeiterwohlfahrt und nun auch beim Internationalen Bund für Sozialarbeit abgeben. Die Anlaufstellen nehmen bereits verpackte und nicht verderbliche Lebensmittel für Obdachlose entgegen und verteilen sie nach den Hygienevorschriften an die bedürftigen Personen.

Besonders hilfreich sind derzeit: Dosensuppen, Fischkonserven, Schokolade, Kekse und Wasser. Hygieneartikel sind auch willkommen.

Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe freuen sich auch über Geldspenden, um fehlende Dinge zu kaufen.

Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind wie folgt zu erreichen:

Caritas – Fachberatung für Menschen ohne Wohnung

Neustadt 20

56068 Koblenz

Tel.: 0261/9144078

Email: info@caritas-koblenz.de

Website: www.caritas-koblenz.de

Abgabezeiten: Mo-Fr 9-12 und Mo-Do 13-16 Uhr.

Schachtel e.V. – Sozialberatung und Treffpunkt für Wohnungslose („Mampf“)

Gartenstraße 12

56070 Koblenz

Tel. 0261/16992

Email: dieschachtelev@web.de

Website: www.mampf-koblenz.de

Abgabe zu den Öffnungszeiten: Mo–Sa 9-15 Uhr

Arbeiterwohlfahrt – Städtisches Übernachtungsheim

Herberichstraße 153

56070 Koblenz

Tel.: 0261/84651

Email: uebernachtungswohnheim@awo-koblenz.de

Website: www.awo-koblenz.de

Abgabe: bitte Spenden vor der Tür abstellen und klingeln

IB – Internationaler Bund für Sozialarbeit

Andernacher Straße 182 -188

56070 Koblenz

Tel.: 0261/98357-0

Email: info@internationaler-bund.de

Website: www.internationaler-bund.de

Abgabezeiten: Mo-Fr 7.30-17 Uhr

***

Stadt Koblenz