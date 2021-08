Koblenz – Der regelmäßige Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist für eine Stadtverwaltung sehr wichtig, um deren Bedürfnisse und Problemsichten zu kennen.

Eine bewährte Möglichkeit einer solchen Kontaktaufnahme ist die Befragung der Bürgerschaft. Daher hat die Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung eine regelmäßig stattfindende Befragung Leben in Koblenz, vormals Koblenzer Bürgerpanel, entwickelt. Im Zwei-Jahres-Rhythmus werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihre Bewertungen abzugeben. Die Besonderheit eines Panels gegenüber einer normalen Umfrage ist der Längsschnittansatz. Dadurch, dass die gleichen Personen über mehrere Jahre befragt werden, lassen sich Veränderungen der Einstellungen und Bewertungen zu relevanten Themen erfassen. Zusätzlich sind Beobachtungen des sozialen Wandels möglich, etwa die Situation besonderer Gruppen.

Rund 2.600 Personen, die sich bereits im Jahr 2017 und/oder 2019 registriert und teilgenommen haben, werden wieder kontaktiert und um ihre Teilnahme gebeten. Zusätzlich werden 5.000 per Zufallsverfahren aus dem Melderegister gezogene Koblenzerinnen und Koblenzer angeschrieben und haben somit die Möglichkeit, ihre persönlichen Meinungen und Einschätzungen zu äußern. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Wohnen, Verkehr und Einkaufen aber auch das Image der Stadt. Zudem gibt es jeweils ein Sonderthema. In diesem Jahr bilden Fragen zur Corona-Pandemie einen Schwerpunkt.

Ziel ist es, ein repräsentatives Meinungsbild der Stadtgesellschaft zu einem breiten Themenspektrum zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, aktuelle kommunale Planungen der Stadt Koblenz zu unterstützen und die Lebensqualität in Koblenz weiter zu verbessern.

Registrierte Befragungsteilnehmende werden dann alle zwei Jahre kontaktiert und direkt zur Online-Umfrage eingeladen. Dieses Jahr wird die Befragung Ende August starten. Sollten Einzelne nicht online an der Umfrage teilnehmen wollen, sondern lieber per Papierfragebogen, so können sie auf der Rückseite des Anschreibens einen Papierfragebogen anfordern.

Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Zudem ist die Abmeldung jederzeit möglich.

Die Ergebnisse der Umfrage werden auf www.buergerpanel.koblenz.de veröffentlicht. Selbstverständlich werden die Angaben streng vertraulich behandelt. Diese werden völlig anonym, d.h. ohne Name und Adresse, nach den Richtlinien des Landesstatistikgesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes und der DSGVO in der abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Koblenz gespeichert.

Weitere Informationen zur Erhebung befinden sich auf www.buergerpanel.koblenz.de.

***

Stadt Koblenz