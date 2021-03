Koblenz – In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Stadtverwaltung Koblenz immer wieder die Möglichkeit genutzt, um in der aktuellen Situation digital auf verschiedene Art und Weise mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Ein Format sind hierbei immer wieder Online-Sprechstunden auf dem städtischen Facebook-Account.

Am Dienstag, 23. März, findet nunmehr die nächste Runde statt. Oberbürgermeister David Langner stellt sich von 17 bis 17.45 Uhr den Bürgerfragen auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung (www.facebook.de/koblenz.stadt). Im Mittelpunkt stehen bei der Sprechstunde Fragen rund um die Corona-Pandemie. Natürlich sind aber auch andere Fragen möglich.

Um mitkommentieren zu können, ist ein Facebook-Account notwendig. Fragen können allerdings auch schon vorab per E-Mail an socialmedia@stadt.koblenz.de eingereicht werden und werden dann aufgegriffen.

Das reine Anschauen der Online-Sprechstunde ist unter dem angegebenen Link auch ohne Anmeldung möglich.

