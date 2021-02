Koblenz – In diesem Jahr bietet die Gleichstellungsstelle in Kooperation mit dem DGB Koblenz, dem Mittelrhein-Museum und der StadtBibliothek der Stadt Koblenz eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 08.03.2021, um 17.00 Uhr an.

Es wird – diesmal als Onlineveranstaltung – einen Vortrag zum Thema „Frauen und Arbeitswelt“ geben. Oberbürgermeister David Langner eröffnet die Veranstaltung mit einem Grußwort. Anschließend referiert Simone Boers, TBS Rheinland-Pfalz zum Thema „Wie verändert die Coronavirus-Pandemie die Arbeitswelt für Frauen?“ – Aktuelle Herausforderungen und mögliche Perspektiven.

Um Anmeldung bis zum 04. März 2021 wird gebeten.

Kontakt und Anmeldung: DGB Region Koblenz

Telefon: 0261-303060, E-Mail: koblenz@dgb.de

***

Stadt Koblenz