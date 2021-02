Koblenz – Umwelt: Wer sich über das Förderprojekt „Stadtgrün Koblenz-Lützel” informieren möchte, hat es nun leichter.

Neben den geplanten Print- Informationen gibt es ab sofort schon eine Projektwebsite: Unter www.stadtgrün-lützel.de können sich Interessierte über Abläufe und Ziele des Projektes informieren, Beteiligungsergebnisse einsehen und Kontaktdaten erhalten. Sobald die Genehmigungen der Fördermittelgeber vorliegen, werden auf der Projektwebsite auch die zahlreichen Maßnahmen veröffentlicht, die den Stadtteil in den nächsten Jahren grüner und lebenswerter machen sollen.

Erstmals traf sich auch der Arbeitskreis „Stadtgrün“ zu einer digitalen Sitzung. Neben den allgemeinen Infos zum Stand des Projektes und dem weiteren Vorgehen wurde auch darüber diskutiert, wie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger informiert und einbezogen werden können.

Wer an diesem Arbeitskreis mitwirken möchte, kann sich bei Quartiersmanagerin Michaela Wolff melden unter Telefon 0176 55001763 oder per E-Mail an gruenes-luetzel@stadtberatung.info.

***

Stadt Koblenz