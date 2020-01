Kusel / Schönenberg-Kübelberg – Polizei Kusel verzeichnet friedliche Silvesternacht

Kusel / Schönenberg-Kübelberg – Nach bisherigem Stand verzeichnete die Polizeiinspektion Kusel eine eher ruhige Silvesternacht. So kam es in der Neujahrsnacht nur zu wenigen polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Kreis.

Lediglich am frühen Morgen des neuen Jahres musste eine Streife in Schönenberg-Kübelberg eingreifen, als ein offenkundig Betrunkener an der falschen Haustür vehement Einlass begehrte. Die geschockten Bewohner riefen die Polizei zur Hilfe. Der Mann musste schließlich seinen Rausch auf der Inspektion in Kusel ausschlafen und darf im Nachgang mit einer Strafanzeige u.a. wegen Sachbeschädigung rechnen.

Die Polizei Kusel bzw. Schönenberg-Kübelberg wünscht weiterhin ein friedvolles und vor allem gesundes neues Jahr 2020!

Polizeidirektion Kaiserslautern