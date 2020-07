Lahnstein – Rhein ohne Flammen – Das Lichterfest für zu Hause

Premiere im August.

Lahnstein – Da aufgrund der Corona-Pandemie auch „Rhein in Flammen“ in der gesamten Region ausfallen muss, wurde nun eine neue Mitmach-Aktion „Rhein ohne Flammen – Das Lichterfest für zu Hause“ ins Leben gerufen. Dieses findet am 8. August 2020 statt und soll das Mittelrheintal auch ohne Feuerwerk zum Leuchten bringen.

Fünf Orte, zahllose strahlende Häuser – eine Botschaft: Licht an für die ultimative Orts-Challenge zwischen Spay/Rhens, Braubach, Lahnstein und Koblenz! Wer lässt seinen Ort am hellsten strahlen und bringt ihn von zu Hause aus auch ganz ohne Feuerwerk zum Leuchten? Ob mit Wunderkerzen, Windlichtern oder Taschenlampen: Über 140.000 Menschen können am 8. August 2020 um 21:45 Uhr von zu Hause aus mitmachen und so einen ganz besonderen Abend gestalten.

Gemeinsam mit Koblenz, Braubach, Spay/Rhens und der Romantischer Rhein Tourismus GmbH wurde vom RPT (Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz) das Konzept zu „Rhein ohne Flammen – Das Lichterfest für zu Hause“ entwickelt. Egal ob mit Freunden, im Garten oder alleine

Auch von der Wasserseite aus, von verschiedenen Schifffahrtsunternehmen werden „ Lichterfahrten auf dem Rhein“ am 8. August 2020 angeboten.

Ab dem 27. Juli 2020 ist auch das „Dein-Rhein-in-Flammen-Wein-Paket“ erhältlich. Dies ist in der Lahnsteiner Touristinformation und allen anderen, die an der Aktion teilnehmen, für 19.80 Euro zu erwerben. In dem Paket sind zwei Weine vom Weingut Didinger, ein 50%-Gutschein für eine Schifffahrt für zwei Personen, 1 Minifeuerwerk und eine Basecape enthalten.

Neben der Aktion „Rhein ohne Flammen“ findet am gleichen Tag im Vorfeld und am vorherigen Freitag, den 7. August 2020, die Veranstaltung „Sunset Vibes“ statt. ACHTUNG: es gibt nur noch Tickets für den Freitag, der Samstag ist bereits ausverkauft!

Bei dem Veranstaltungskonzept handelt es sich um ein neuartiges und einmaliges Pop Up Picknick – gepaart mit sommerlichen Beats von angesagten DJs und Live-Künstlern. „Sunset Vibes“ ist keine Tanzveranstaltung, sondern ein modernes und alternatives Picknick, welches von einem DJ mit elektronischen Summer-Beats und einem Live Künstler (Saxophonisten) begleitet wird.

Ablauf:

Im Vorfeld der Veranstaltung erwerben die Besucher über das Ticketsystem ein Ticket und reservieren sich damit entsprechend eine Picknickdecke. Zwecks der vorgeschriebenen coronabedingten Rückverfolgbarkeit müssen bei der Buchung entsprechende Kontaktdaten angegeeben werden.

Beim Betreten des eingezäunten Veranstaltungsgeländes erhalten die Besucher pro Decke einen Picknickkorb, mit folgendem Inhalt:

handgemachte Sandwiches, zarte Schnitzelchen vom Kalb auf feinem Kartoffelsalat, einer Auswahl frischer Bio-Gemüsesticks mit selbstgemachtem Kräuterdip und saftigen Schoko-Brownies, eine Flasche Secco rosé (0,75l) von einem Weingut aus der Region und ein Mineralwasser (0,75l).

alternativ: die Premium Picknickbox: handgemachten Vollkorn-Sandwiches, pikante Rindfleischsalate vom US Beef, Auswahl frischer Bio-Gemüsesticks mit selbstgemachtem Kräuterdip, mediterrane Tomaten-Büffelmozzarella-Spieße, deftige Minifrikadellen mit Senf, Minigürkchen und Perlzwiebeln und Apfel-Tarte. Flasche Secco rosé (0,75l) von einem Weingut aus der Region und ein Mineralwasser (0,75l)

Anschließend werden die Besucher auf ihre reservierte Picknickdecke begleitet. Es gibt 2er, 4er und 6er Decken, je nach Größe der Gruppe. Alle Picknickdecken liegen mit dem erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter auseinander. Weitere Getränke können über das Buchungssystem per WhatsApp vor Ort bestellt werden. Die Telefonnummer hierfür findet sich vor Ort. Alle Bestellungen werden dann von einem Service-Personal den Besuchern an deren Picknickdecke gebracht. Somit muss der Besucher seine Picknickdecke nicht mehr verlassen. Die Maskenpflicht besteht auf dem Weg zum Sitzplatz, auf dem Weg zur Toilettenanlage und beim Verlassen des Geländes. Auf den Picknickdecken selbst darf die Maske abgenommen werden. Zur Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen wird entsprechendes Sicherheitspersonal eingesetzt.

Die Veranstaltung ist auf 350 Personen begrenzt (Corona Verordnung Stand 19. Juni 2020) und findet, passend zum Sonnenuntergang, von 18:00 bis 22:00 Uhr statt.

***

Stadtverwaltung Lahnstein

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Kirchstraße 1

56112 Lahnstein