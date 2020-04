Landkreis Peine – Kreisbüchereien: Medienversorgung ab Montag wieder eingeschränkt möglich

Landkreis Peine (NI) – Die Kreisbüchereien im Landkreis Peine öffnen ihre Türen am Montag wieder unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen. Zu den gewohnten Öffnungszeiten können Medien zurückgebracht und ausgeliehen werden. Die Besucherzahl pro Bücherei ist begrenzt und eine Beratung nur sehr eingeschränkt möglich. Tageszeitungen, Kopierer sowie Sitzgelegenheiten können nicht bereitgestellt werden.

„Zum Schutz der Mitarbeiter sowie anderen Benutzern bitten wir die Bücherei mit Mundschutz zu betreten. Vor dem Betreten der Bücherei müssen die Hände desinfiziert, den Hinweisschildern und den Anweisungen des Personals folge geleistet sowie der Mindestabstand eingehalten werden“, erklärt Franziska Christiansen, Leiterin des Medienzentrums des Landkreises Peine.

Auf Grund von Hygienemaßnahmen stehen zurückgegebene Medien nicht sofort wieder zur Ausleihe zur Verfügung. Säumnisgebühren fallen bis auf Weiteres nicht an. Medien können auch telefonisch oder per E-Mail vorbestellt werden, um den Aufenthalt in der Bücherei so kurz wie möglich zu halten. Neue Benutzer haben die Möglichkeit der digitalen Anmeldung. Fragen oder Probleme werden gern per E-Mail digitalemedien@landkreis-peine.de geklärt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kmz-peine.de.

Landkreis Peine

Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Burgstraße 1 – 31224 Peine