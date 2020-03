Landkreis Rotenburg (Wümme) – Coronavirus AKTUELL: Coronafälle im Landkreis Stand 21.03.2020, 12 Uhr

Erstellt in

Landkreis Rotenburg (Wümme) – Coronavirus AKTUELL:Im Landkreis gibt es fünf neue Corona-Fälle, die aktuelle Fallzahl liegt bei 30 (Stand 21.03.2020, 12 Uhr). Das Gesundheitsamt des Landkreises führt zurzeit ein Kontaktpersonenmanagement durch.

Alter

1 Person ist im Alter von 0-19 Jahren, 6 Personen sind im Alter von 20-29 Jahren, 6 zwischen 30-39 Jahren, 5 zwischen 40-49 Jahren, 8 zwischen 50-59 Jahren und 4 zwischen 60-69 Jahren. Es handelt sich um 21 Männer und 9 Frauen.

Die Patienten kommen aus:

Stadt Bremervörde

SG Zeven

SG Sittensen

SG Sottrum

EG Scheeßel

Stadt Rotenburg (Wümme)

Stadt Visselhövede

SG Fintel

SG Tarmstedt

Insgesamt befinden sich 150 Kontaktpersonen in Quarantäne, 1 Person befindet sich in einem Krankenhaus im Landkreis, eine Person in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises.

Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

Aktuelle Risokogebiete (Quelle: Robert Koch Institut)

Internationale Risikogebiete

Ägypten: ganzes Land

China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

Iran: ganzes Land

Italien: ganzes Land

Österreich: Bundesland Tirol

Spanien: Madrid

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

USA: Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York

Besonders betroffene Gebiete in Deutschland

Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

