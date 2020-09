Laudert – Mittelrhein-Tageblatt startet Wellness-Entspannung-Wohlfühlportal – Wellness-Entspannungsmusik.de

Laudert – Was wir heute in dieser verrückten Zeit brauchen, sind positive Nachrichten. Wir alle sind seit Beginn der Corona-Krise betroffen. Viele sind genervt und voller Sorgen. Hier soll bitte keiner kommen und sagen, es würde ihn nicht betreffen.

Auch wir vom Mittelrhein-Tageblatt sind ja täglich dabei, unsere Leserinnen und Leser auf aktuellen Stand zu halten, obwohl uns eigentlich seit einiger Zeit die Lust fehlt, da es ja immer wieder Menschen gibt, die alles, was da draußen passiert, für einen Scherz halten und kräftig gegen alle Auflagen verstoßen.

Wir haben jetzt ein neues Portal aufgebaut, welches einfach nur POSITIVES als Inhalt hat, hier geht es um Reisen, Gesundheit, Rezepte, Freizeit, Garten und vieles mehr. Eigentlich um alles, was Spaß macht.

Täglich kommen hier jetzt neue Beiträge in das Angebot, hier macht das Lesen einfach nur Spaß.

Da wir selber in den letzten Monaten einer starken Überlastung ausgesetzt waren, haben wir etwas entdeckt, was uns hier in der Redaktion sehr geholfen hat. Das ist Entspannungsmusik / Wellnessmusik, die hier, jetzt seit geraumer Zeit quasi in Dauerschleife läuft. Und auch wenn wir am Anfang skeptisch waren es funktioniert .

Da wir unsere Begeisterung gerne weiter geben möchten, haben wir zu dem Portal auch gleich einen Shop für Entspannungsmusik / Wellnessmusik aufgebaut der die bekannten Produkte aus der Largo Serie, Wellness Pur etc. enthält. Wer einfach nur positives Lesen möchte, Hilfe bei Entspannung und Schlafstörungen sucht, ist im neuen Portal vom Mittelrhein-Tageblatt bestens aufgehoben.

Klicken Sie hier und schon geht es in das neue Portal. Viel Spaß.