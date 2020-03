Ludwigshafen am Rhein – Gewerbemeldestelle geschlossen

Erstellt in

Ludwigshafen am Rhein – Die Gewerbemeldestelle des Bereichs Öffentliche Ordnung bleibt in der 13. Kalenderwoche (23. bis 29. März 2020) geschlossen.

Da Unterlagen und Anträge nicht persönlich entgegengenommen werden, können diese auf dem Postweg unter der Anschrift Öffentliche Ordnung, Gewerbemeldestelle, Bismarckstraße 29, 67059 Ludwigshafen, sowie per E-Mail an die Adresse gewerbemeldestelle@ludwigshafen.de an die Gewerbemeldestelle geschickt werden.

Die Gewerbemeldestelle ist wieder am Donnerstag, 2. April 2020, von 8 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr für den Kundenverkehr geöffnet.

