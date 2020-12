Lübeck – Lübecker Hilfsangebote für Menschen in Notsituationen

Ausgabe von Lebensmitteltüten – Essensausgabe für Obdachlose auf dem Markt – Suppenausschank.

Lübeck (SH) – Der aktuelle Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie verschärft auch die Situation von Menschen in Not.

Sämtliche Weihnachtsfeiern für die Obdachlosen und Bedürftigen müssen in diesem Jahr ausfallen. Gleichzeitig fehlen oftmals die warme Mahlzeit sowie der zwischenmenschliche Kontakt. Doch gerade die Feiertage sind für die Betroffenen häufig schwer auszuhalten. Folgende alternative Angebote sind deshalb für viele ein Lichtblick in dieser Zeit:

Licht im Advent

Ausgabe von Lebensmitteltüten am Sonntag, 20. Dezember 2020 (4. Advent), nach vorheriger Anmeldung am Nordportal von St. Petri.

Ratskeller

Ausgabe einer warmen Mahlzeit „To Go“ am Dienstag, 22. Dezember 2020, von 12 bis 14 Uhr an Bedürftige und Obdachlose solange der Vorrat reicht!

Kooperation „Herzenswärme“

Warmes Essen und Geschenke am Freitag, 25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag), nach vorheriger Anmeldung auf dem Markt.

Alle Ausgaben erfolgen unter Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen – eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Darüber hinaus bietet die die Hansestadt Lübeck gemeinsam mit unterschiedlichen Institutionen vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote an:

Beratungsstelle für Frauen und für junge Erwachsene

Vorwerker Diakonie

Moislinger Allee 11a

Telefon: (0451)- 400256550

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie eine Notfallsprechstunde am Dienstag, Mittwoch und Freitag von10.30 bis 11.30 Uhr. Darüber hinaus finden Beratungen nach Terminabsprache statt.

Beratungsstelle für Männer

Vorwerker Diakonie

Wahmstraße 60

Telefon: (0451)- 400257640

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen von 9.30 bis 12 Uhr für Männer und Frauen! Während dieser Zeiten ist der Aufenthalt in der Diele möglich, neben den Ausschank von warmen Getränke, besteht auch die Möglichkeit zu Duschen oder Wäsche zu waschen.

Mühle 77

Vorwerker Diakonie

Begegnungsstätte und Aufenthaltsmöglichkeit, Getränke und kleine Speisen, Gespräche mit den Mitarbeitenden vor Ort.

Mühlenstraße 77

Telefon: (0451)-4002 58120

Geöffnet für den Aufenthalt von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr

Begegnungsstätte Café W.u.T.

An der Untertrave 21

23552 Lübeck

Telefon: (0451) 3998586

Tägliche Ausgabe von warmen Mahlzeiten „To Go“ von 12 bis 14 Uhr – Es wird gebeten, wenn möglich Verpackungsschalen mitzubringen

Die Hansestadt Lübeck finanziert und bietet gemeinsam mit unterschiedlichen Institutionen vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote an, die in diesen Lebenssituationen Hilfestellung für Betroffene bieten. Dabei sind die Hilfsangebote so verschieden, wie die Notlagen, in die Menschen geraten. Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft hat die Hansestadt Lübeck eine Übersicht aller Angebote auf einer Website unter www.luebeck.de/hilfen zusammengefasst.

Stadt Lübeck