(Termine bis 4.9.2021)

Mainz – Corona-Aktuell 26.08.2021: (ekö) Die Corona-Schutzimpfung ist der Schlüssel, um die Pandemie dauerhaft unter Kontrolle zu bringen. Impfstoff ist mittlerweile in größeren Mengen vorhanden. Die Lan-deshauptstadt Mainz bietet daher im Rahmen ihrer Vor-Ort-Impfkampagne mit niedrigschwelligen Impfangeboten in den Stadtteilen weitere Termine an. Das Team des Mainzer Impfzentrums kommt dafür mit medizinischen Personal vor Ort eigens in die Mainzer Stadtteile. Außer-dem kann man sich terminfrei im Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim impfen lassen.

Das nächste Termninupdate erscheint am 1.9.2021.

