Mainz – Umwelt: (rap) Für Silvester 2020/ Neujahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen bei der Müllabfuhr im Stadtgebiet Mainz: Die Wochenleistung der Restabfall-, Papier- und Biotonnenabfuhr wird an den vier Arbeitstagen Montag bis Mittwoch (28.-30.12.2020) sowie am Samstag (02.01.2021) erbracht. Der Entsorgungsbetrieb bittet dringlich, den Zugang zu den Gefäßen ab 6.00 Uhr zu ermöglichen!

Die Abholung der Glastonnen verschiebt sich von Freitag, 01.01.2021 auf Samstag, den 02.01.2021.

Änderung bei den gelben Säcken ab dem neuen Jahr 2021

Für die Abholung der Gelben Säcke gibt es in den Stadtteilen Altstadt, Drais, Ebersheim, Finthen/Layenhof und Marienborn ab 2021 neue Abfuhrtage, in Drais/Finthen/Layenhof verschiebt sich die Einsammlung vom 01.01.21 auf Samstag, 02.01.2021. Alle weiteren geänderten Abfuhrtermine für den gelben Sack erfahren Sie entweder im MainzerMüllMagazin oder auf der Homepage des Entsorgungsbetriebs (www.eb-mainz.de.)

Am Donnerstag, 24.12.2020 sowie am 31.12.2020 erfolgt keine Müllabfuhr, lediglich Glas und Gelbe Säcke werden eingesammelt.

Geänderte Öffnungszeiten

Die Wertstoff- und Recyclinghöfe, die Schadstoffannahmestelle in Budenheim und der Mainzer Umweltladen bleiben am 24.12. sowie am 31.12.2020 geschlossen.

Weihnachtsbaumabholung

Die Weihnachtsbaumabholung erfolgt 2021 im gesamten Stadtgebiet am Samstag, 09. Januar 2021.

