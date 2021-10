Mainz – Verkehr: Vollsperrung Am Haidenkeller ab Mittwoch

Mainz – Verkehr: (rap) Von Mittwoch, 27.10. bis voraussichtlich zum 31.12.2021 wird es in der Straße Am Haidenkeller im Stadtteil Mainz-Marienborn zwischen Im Winkel und der Altkönigstraße eine Vollsperrung geben. Grund für diese Maßnahme ist die Erneuerung der Wasserleitung durch die Mainzer Netze.

Der Verkehr innerorts wird in diesem Zeitraum über die Straßen an der Kirschhecke und die Klein-Winternheimer-Straße umgeleitet. Der Verkehr der von der Autobahn Anschlussstelle Klein Winternheim kommt, wird großräumig über Mainz-Lerchenberg umgeleitet. Fußgänger:innen sowie Radfahrende werden gesichert am Baufeld vorbei geführt.

