Kaiserslautern – Hinweis auf Verschiebung der Entsorgungstermine Ende Oktober und Anfang November

Kaiserslautern – Am 03. November 2021 findet bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern eine interne Veranstaltung statt.

Dadurch kommt es sowohl durch den Feiertag Allerheiligen am 01. November als auch durch die Veranstaltung zu einer Verschiebung der Entsorgungstermine. Dies betrifft die vom städtischen Entsorgungsbetrieb abgeholten Abfallfraktionen Restabfall, Bioabfall und Altpapier sowie die von der Firma Jakob Becker GmbH eingesammelten Gelben Säcke und gilt für alle Behältergrößen bis 1.100 Liter.

Alle Terminverschiebungen sind online unter www.stadtbildpflege-kl.desowie in der App der Stadtbildpflege veröffentlicht. Auch in der Broschüre „Abfallkalender der Stadt Kaiserslautern 2021“ sind die Verschiebungen eingetragen.

Die städtischen Wertstoffhöfe in der Daennerstraße 17 und Siegelbacher Straße 187 sind am 03. November 2021 geschlossen. Kunden können ihre Wertstoffe von 8:00 bis 16:00 Uhr auf den Wertstoffhof in die Pfaffstraße 3 bringen.

———————————————————————————————————

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Pressestelle

Willy-Brandt-Platz 1

67653 Kaiserslautern