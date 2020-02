Mannheim – Großer KNAX-Kindermaskenball am 24.02.2020 lässt kleine Narrenherzen höher schlagen

Kunsthalle Mannheim und Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim engagieren sich als Kulturpartner.

Mannheim (BW) – Fantasievolle Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 24. Februar, die Variohalle des m:con Congress Center Rosengarten. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr der große KNAX-Kindermaskenball der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Kooperation mit der Großen Carnevalgesellschaft Feuerio e.V.

Auch in diesem Jahr feiern die jungen Fasnachter im Alter von drei bis zwölf Jahren ganz groß: akrobatische Tanzvorführungen der „Feuerio Sternchen“, bunte Luftschlangen, fröhliche Musik, kreative Bastelaktionen, ein faszinierendes Bühnenprogramm spannende Maskenprämierungen mit Preisen des KNAX-Klubs lassen Kinderherzen höher schlagen.

Als Kulturpartner des Kindermaskenballs sind wieder die Kunsthalle Mannheim und die Reiss-Engelhorn-Museen mit im Boot. Passend zu Tierkostümen wie Löwen, Bären und anderen pelzigen Zeitgenossen bieten die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle Mannheim am großen KNAX-Kindermaskenball wieder eine Mal- und Bastelaktion an, die zum kreativen Mitmachen und Rätseln einlädt. Hier können die kleinen Besucher ihre Lieblingstiere malen und herausfinden, welche Tiere es schon in der Eiszeit gab und diese in Szene setzen – egal, ob Hund und Katze, Meerschweinchen oder Wellensittich – je bunter, desto besser.

„Dank des großartigen Engagements aller beteiligten Partner und der vielen Aktiven auf der Bühne sowie unzähligen Helfern hinter den Kulissen kann der große KNAX-Kindermaskenball die Jüngsten unter Mannheims Fasnachtern wieder mit einem attraktiven Programm begeistern. Dabei freut es mich besonders, dass die Kulturinstitutionen Hand in Hand zusammenarbeiten und damit das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt unterstützen“, lobt Bürgermeister Michael Grötsch die erfolgreiche Zusammenarbeit der verschiedenen kulturellen Akteure.

Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, betont: „Was hier für die Kleinen geboten wird, ist in unserer Region einzigartig. Wie schon im vergangenen Jahr gefällt mir am besten, dass 150 Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit bekommen teilzunehmen. Sie wurden gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern eingeladen. Als Sparkasse unterstützen wir diesen Event daher gerne.“

Die Veranstalter konnten erneut den Freundeskreis Rosengarten als Förderer gewinnen. Dieser trägt mit dem Zirkus Paletti zur Attraktivität des Programms bei. Thomas Kowalski, Vorsitzender des Vereins, freut sich: „Zum sechsten Mal in Folge wird der Kindermaskenball im Herzen Mannheims veranstaltet. Seit Wiederaufleben dieser Tradition im Jahr 2015 unterstützt der Freundeskreis Rosengarten die Veranstaltung. Gerne tragen wir auch in diesem Jahr dazu bei, dass die Kinder Unterhaltung auf gehobenem Niveau geboten bekommen. Wir sind außerdem glücklich, dass die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge am Ort ihrer Wurzeln stattfindet: im Rosengarten.“

Dem pflichtet Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con – mannheim:congress GmbH, bei: „Als Rheinländer und Vater von zwei kleinen Söhnen freue ich mich besonders, dass der Kindermaskenball auch dieses Jahr wieder im Rosengarten stattfindet und neben den großen Fasnachtsveranstaltungen in unserem Hause – wie dem Weißen Ball – auch den kleinsten Fasnachtern eine Bühne zum Feiern geboten wird.“

Eintrittskarten und Vorverkauf:

Die Eintrittskarten kosten für Kinder und Erwachsene einheitlich 5 Euro. Die Tickets sind über die Website www.feuerio.de und über die Filiale Paradeplatz der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim D1 erhältlich.

Für Mitglieder des KNAX-Klubs der Sparkasse reduziert sich der Eintrittspreis um die Hälfte auf 2,50 Euro. Diese Tickets sind ausschließlich in der Filiale der Sparkasse am Paradeplatz in D 1 erhältlich.

Großer Knax Kindermaskenball

Rosenmontag, 24. Februar 2020

14.11 bis 18 Uhr / Einlass ab 13.15 Uhr

m:con Congress Center Rosengarten / Variohalle

Eintritt: 5 Euro / für Mitglieder des KNAX-Klubs ermäßigt 2,50 Euro

***

Stadt Mannheim