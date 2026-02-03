Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Gesundheitspolitik, Politik, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R

Gesundheitsmagazin-Mittelrhein-Tageblatt-Gesundheitspolitik

Martin Sichert: Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen – Laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts sterben in Deutschland jährlich bis zu 9.700 Menschen direkt an antibiotikaresistenten Infektionen. Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion „Antibiotikaresistenzen in Europa“ (BT-Drs. 21/3691) teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, mit:

Antibiotikaresistenzen zählen nach Einschätzung von WHO und ECDC zu den größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit, doch die Bundesregierung bleibt bei einem Weiter-so. Während Länder wie Dänemark und die Niederlande seit Jahren deutlich niedrigere MRSA-Anteile aufweisen, lag Deutschland auch 2024 deutlich höher. die Bundesregierung erklärt die bisherige, überwiegend empfehlungsbasierte Umsetzung faktisch für ausreichend.

Besonders entlarvend ist, dass der Bundesregierung nach eigener Aussage zu der Kosten-Nutzen-Relation staatlich verpflichtender Strategien wie ‚Search-and-Destroy‘ oder dänischer Veterinärregulierung keine Erkenntnisse vorliegen.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

Gleichzeitig kündigt sie an, dass Änderungen der rechtlichen Verbindlichkeit derzeit nicht vorgesehen sind. Wer so handelt, verwaltet Risiken, statt Menschen zu schützen.

Die AfD-Fraktion fordert eine konsequente, messbare und bundesweit wirksame Strategie gegen Antibiotikaresistenzen. Wir fordern klare Verantwortlichkeit, transparente Erfolgskontrolle und verbindlichen Standards nach europäischen Vorbildern wie Dänemark dort, wo Empfehlungen offenkundig nicht ausreichen.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

BR Fernsehen: "Fastnacht in Franken" live am Freitag, 6. Februar 2026 - Die Spannung steigt

Martin Sichert (AfD): CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Sozialverband VdK: „Wochenenddebatten der Union stärken rechtspopulistische Kräfte“

Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW

Schnieder (CDU Rheinland-Pfalz) zu verschwundenen Asylbewerbern: "Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen"

Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Birgit Bessin (AfD)zum neuen DAK-Kinder- und Jugendreport: Nie wieder Corona-Experimente an unseren Kindern

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Sozialverband VdK: Patientenorganisationen fordern mutige Reform der ambulanten Versorgung

Schlagworte: #03.02.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #antibiotikaresistente Infektionen #Antibiotikaresistenzen #Antibiotikaresistenzen in Europa #Bundesregierung #Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen #ECDC #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Kleine Anfrage der AfD-Fraktion #Martin Sichert #Medizin #Nachrichten #News #Ratgeber #WHO

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com