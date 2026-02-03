Die LINKE: Merz will unsere Renten privatisieren! Zur Ankündigung von Kanzler Merz, die private Altersvorsorge auszubauen, meint Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke:
„Dass Merz seine Rentenpläne auf dem Jahresempfang der Deutschen Börse ankündigt, ist kein Zufall. Der Black-Rock-Lobbyist will das Geld der Versicherten den Banken und Hedgefonds überlassen, damit diese an den Börsen zocken können. Wer die Alterssicherung weiter privatisiert, will die gesetzliche Rente aushöhlen und nimmt steigende Altersarmut in Kauf. Schon seit dem Absenken des Rentenniveaus von 53 auf 48 Prozent hat sich die Altersarmut in Deutschland fast verdoppelt. Anstatt endlich gegenzusteuern, treibt Merz die soziale Spaltung weiter voran: Denn Millionen Menschen haben am Monatsende kein Geld übrig, um noch privat vorzusorgen.
Deshalb werden wir die gesetzliche Rente vor Merz und seinen Lobby-Freunden schützen. Für die Mehrheit der Menschen ist sie die wichtigste Einkommensquelle im Alter. Darum muss das Rentenniveau steigen und die Beitragsbemessungsgrenze verdoppelt werden. Besserverdienende, Beamte, Selbstständige und Politiker müssen endlich in die gesetzliche Rente einzahlen.“
Text: i.A. Fabian Lambeck, Die Linke Pressestelle Parteivorstand