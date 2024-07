Monty und Herrchen Carlos Fresco auf letzter Wanderung: Ein Abschied voller Liebe

Posted in

Monty und Herrchen Carlos Fresco auf letzter Wanderung – Heute möchten wir Ihnen die herzergreifende Geschichte von Monty und seinem Herrchen Carlos Fresco aus London, England erzählen, auch wenn sie sich schon im Jahr 2021 ereignet hat. Leider dürfen wir aus lizenzrechtlichen Gründen keine Bilder veröffentlichen. Auf Facebook hingegen finden Sie die berührenden Bilder.

Monty, ein treuer Labradoodle, liebte es, die britischen Inseln mit Carlos zu erkunden. Doch das Schicksal schlug hart zu, als bei Monty Leukämie diagnostiziert wurde.

Carlos wusste, dass Montys Tage gezählt waren und beschloss, ihm eine letzte Reise zu schenken. Mit Monty in einer ausgepolsterten Schubkarre machte sich das Duo auf den Weg zum Pen y Fan, ihrem Lieblingsberg in Wales. Diese Wanderung, die sie viele Male gemeinsam unternommen hatten, sollte ihre letzte werden.

Während des Aufstiegs wurden viele Wanderer auf sie aufmerksam. Sie zeigten Mitgefühl und boten ihre Hilfe an, bewegt von der Hingabe, die Carlos für seinen treuen Begleiter zeigte. Diese besondere Wanderung berührte die Herzen vieler Menschen, die Monty auf seinem letzten Abenteuer begleiteten.

Nach ihrer Rückkehr verschlechterte sich Montys Zustand rapide. Am britischen Vatertag, dem 21. Juni 2021, verstarb Monty in seinem Zuhause. Carlos erzählte der „Metro“: „Monty ist von mir gegangen am Fußende von meinem Bett. Der Kleine hat bis zum Vatertag gekämpft und hat nun seinen Frieden gefunden.“

Montys Geschichte erinnert uns daran, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann. Seine letzte Wanderung ist ein Zeugnis der Liebe und Hingabe, die wir unseren tierischen Freunden schenken können.

Ruhe in Frieden, Monty. Du wurdest eindeutig geliebt.