Nationaler Tag des Haustieres 2024 – Heute, am 30. Oktober 2024 feiern Haustierliebhaber auf der ganzen Welt den National Treat Your Pet Day (Nationaler Tag des Haustieres) – eine Gelegenheit, unsere pelzigen (und manchmal schuppigen) Begleiter mit besonderer Fürsorge und Leckereien zu verwöhnen. Dieser Tag, der 2021 von Dr. Marty Goldstein ins Leben gerufen wurde, soll uns daran erinnern, unseren Haustieren etwas zurückzugeben und das Band zwischen Mensch und Tier zu feiern (National Today).

In Deutschland ist die Liebe zu Haustieren ungebrochen, wie die Zahlen für das Jahr 2023 eindrucksvoll zeigen: Insgesamt leben 34,3 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten. Katzen bleiben mit etwa 15,7 Millionen Tieren weiterhin das beliebteste Haustier und finden sich in rund 25 % aller Haushalte. Hunde folgen mit 10,5 Millionen und sind in etwa 21 % der Haushalte vertreten. Diese hohe Anzahl an Haustieren verdeutlicht die enge Bindung vieler Menschen zu ihren tierischen Begleitern und den Wunsch, ihnen eine gute Lebensqualität zu bieten.

Zudem zeigt sich ein besonders starker Bezug zu Haustieren bei Familien: 67 % aller Familienhaushalte haben ein oder mehrere Tiere. Auch in Singlehaushalten sind Tiere weit verbreitet, was ihre Rolle als soziale Partner unterstreicht. Die Verbreitung und Vielfalt an Heimtieren unterstreicht nicht nur ihre Bedeutung für das Wohlbefinden der Menschen, sondern auch den Einfluss auf die deutsche Heimtierbranche, die jährlich Milliarden umsetzt und so zur Wirtschaft beiträgt​ (Website des ZZF) (IVH Online).

Nationaler Tag des Haustieres 2024: Ein Anlass für extra Zuwendung und gesunde Leckereien

Ob ein besonderes Leckerli, ein neuer Spielzeugknochen oder einfach eine extra Kuscheleinheit – dieser Tag dient als willkommene Erinnerung, wie sehr Haustiere unser Leben bereichern. Gerade weil dieser Tag nahe Halloween liegt, bietet er eine sichere Alternative zum „Trick or Treating“ für Haustiere. Ein gemütlicher Spaziergang oder ein neues Spielzeug zeigt unseren Tieren, wie wertvoll sie für uns sind, ohne dass sie ungesunde oder gefährliche Leckereien konsumieren müssen.

Neben der Freude an diesem Tag steht auch die Gesundheit unserer Haustiere im Vordergrund. Tierärzte raten dazu, nur natürliche und an das jeweilige Tier angepasste Snacks zu verwenden und den Kaloriengehalt im Auge zu behalten. So kann auch ein kleines Festessen in den Alltag integriert werden, ohne dass Übergewicht zur Gefahr wird. Alternativ lassen sich gesunde Leckerlis leicht selbst herstellen, etwa mit gekochtem Huhn für Hunde oder knusprigen Gemüsechips für Kaninchen und andere Kleintiere.

Dieser Tag bietet nicht nur eine Gelegenheit, unseren Haustieren eine Freude zu machen, sondern erinnert uns auch daran, wie wichtig eine verantwortungsvolle Fürsorge für sie ist – jeden Tag im Jahr – Bis dass der Tod uns scheidet (hk).