Neuwied – ST Irlich: Bereits am 30.04.2020 wurde der PI Neuwied gemeldet, dass unbekannte Täter in der Nacht vom 29.04. auf den 30.04.2020 einen Reifen an einem geparkten Pkw zerstochen haben.

An einem weiteren Fahrzeug wurde das Herstelleremblem beschädigt. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein