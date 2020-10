Niedersachsen – Corona-Update 07.10.2020: Jetzt insgesamt 128 Corona-Fälle im Heidekreis – Aktuell sieben erkrankte Personen

Erstellt in

Heidekreis (NI) – Seit dem 7. Oktober 2020 gibt es drei weiteren laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis.

Zwei sind in der Stadt Schneverdingen und einer in der Stadt Walsrode aufgetreten. Die erkrankten Personen und die engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der insgesamt an COVID-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich damit auf 128.

Aktuell sind sieben Menschen im Heidekreis erkrankt.

