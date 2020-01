Nonnweiler-Primstal – Einbruch in Gaststätte an der Hauptstraße

Erstellt in

Nonnweiler-Primstal – In der Nacht vom 09.01.2020 auf Freitag, den 10.01.2020, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Nonnweiler-Primstal, Hauptstraße.

Der Täter versuchte zunächst erfolglos die Haupteingangstür aufzubrechen; als ihm dies nicht gelang, schlug er eine Glasscheibe auf der Gebäuderückseite ein und konnte so die Tür öffnen.

In der Gaststätte brach er mehrere Automaten auf und entwendete daraus das Bargeld.

Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, unter der Telefonnummer 06871/9001-0.

Polizeiinspektion Nordsaarland