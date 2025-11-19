Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Istanbul-Tragödie weitet sich aus: Jetzt stirbt auch der Vater

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, News-Weltweit, Reise und Touristik, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Türkei

Istanbul-Tragödie weitet sich aus: Jetzt stirbt auch der VaterGutachten deutet auf chemische Vergiftung hinDie erschütternde Todesserie einer Hamburger Familie im Türkei-Urlaub nimmt eine weitere dramatische Wendung. Nachdem bereits die beiden kleinen Kinder und die Mutter verstorben waren, ist nun auch der Vater den Folgen des Unglücks erlegen. Türkische Behörden bestätigten den Todesfall am Sonntag. Ein vorläufiges Gutachten deutet nun auf eine chemische Vergiftung im Hotel hin – und wirft erneut dringende Fragen zum Ablauf der Ereignisse auf.

Wie sich die Ereignisse überschlagen

Die vierköpfige Familie aus Hamburg war im Istanbuler Stadtteil Fatih untergebracht, als plötzlich alle Mitglieder schwere gesundheitliche Beschwerden entwickelten. Die Mutter und die beiden Kinder, drei und sechs Jahre alt, starben kurz darauf in der Klinik. Der Vater kämpfte tagelang auf der Intensivstation um sein Leben – vergeblich. Laut Angaben der Gesundheitsdirektion Istanbul ist er nun ebenfalls verstorben.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Die Familie wurde inzwischen im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt.

Vorläufiges Gutachten: Hinweis auf chemische Vergiftung

Während zunächst eine Lebensmittelvergiftung als wahrscheinlich galt, widerspricht ein vorläufiges Gutachten der türkischen Gerichtsmedizin dieser Theorie. Nach übereinstimmenden Medienberichten deutet der Bericht vielmehr auf eine chemische Belastung im Hotel hin.

Konkret sollen im Gebäude kurz vor dem Unglück Mittel zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt worden sein. Diese könnten über die Lüftung oder bauliche Schächte in Räume gelangt sein, in denen sich die Familie aufgehalten hat. Offizielle toxikologische Endergebnisse stehen jedoch weiterhin aus.

Ermittlungen weiten sich aus – Zahl der Festnahmen steigt

Mittlerweile wurden elf Verdächtige festgenommen. Darunter befinden sich:

  • Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma

  • Hotelangestellte im Stadtteil Fatih

  • mehrere Lebensmittelverkäufer, bei denen die Familie zuvor gegessen haben soll

Während die Behörden einen direkten Zusammenhang zwischen Street-Food und dem Tod der Familie bislang nicht bestätigen, konzentriert sich die Ermittlungsarbeit zunehmend auf mögliche Fehler oder fahrlässige Handlungen innerhalb des Hotels.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Ein Fall, der die Türkei erschüttert

Der tragische Tod der gesamten Familie sorgt inzwischen landesweit für Entsetzen. Viele Fragen bleiben offen:
Wie konnten Chemikalien – falls sich der Verdacht bestätigt – überhaupt in Gästezimmer gelangen? Warum wurden Warnhinweise oder Sperrungen nicht eingehalten? Und hätten die Todesfälle verhindert werden können?

Ermittler und Gerichtsmedizin arbeiten weiterhin an einer vollständigen Rekonstruktion der Ereignisse.

Fazit zur Istanbul-Tragödie: Viele offenen Fragen

Die Istanbul-Tragödie hat ihren schlimmsten Ausgang genommen: Der Vater ist tot, die gesamte Familie ausgelöscht. Mehrere Festnahmen und ein erster toxikologischer Befund deuten auf schwere Verfehlungen im Hotel hin. Bis die endgültigen Laborergebnisse vorliegen, bleibt jedoch unklar, welche Fehler im Detail zu dieser tödlichen Kettenreaktion geführt haben. (hk)

Quellen: TRT, ZDF, Stern, Welt, dpa, Bluewin

Das könnte Sie auch interessieren ...

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

In der süßen Falle: Was Sie über Zucker wissen sollten

Herbst-Graffiti oder -Chiffren

Bayern-Schock: In 275 Schulklassen in Bayern kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache

Weihnachtsmarkt Magdeburg abgesagt - Staat kapituliert beim Thema Sicherheit

Deutschlands Energie- und Wirtschaftskrise: Warum grüne Ideale und Realität immer weiter auseinanderdriften

Schlagworte: #16.11.2025 #Aktuell #chemische Vergiftung #Festnahmen Istanbul #Gerichtsmedizin Türkei #Hamburger Familie #hk #Hotel Fatih #Istanbul #Istanbul-Tragödie #Nachrichten #News #Schädlingsbekämpfung #Todesfälle Türkei #Türkei #Türkei-Urlaub

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com