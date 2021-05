Pirmasens – Aktueller Hinweis: Aufgrund des Feiertages Fronleichnam am kommenden Donnerstag, 3. Juni 2021, verschiebt sich die Leerung der Mülltonnen in den Bezirken M4, M5, M9 und M10 um einen Tag.

Am Freitag, 4. Juni, wird die Bioextra-Leerung in Bezirk M4 nachgeholt und in Bezirk M9 werden die Restmüll-, Bio- und Papiertonnen geleert sowie der Gelbe Sack abgeholt.

Am Samstag, 5. Juni, erfolgt die Bioextra-Leerung in Bezirk M5 und in Bezirk M10 werden die Restmüll-, Bio- und Papiertonnen geleert und die Gelben Säcke eingesammelt.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/240824 gerne zur Verfügung.

***

Stadt Pirmasens