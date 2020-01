Pirmasens – Verkehrsunfall auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Husterhöhe und Haseneck

Erstellt in

Pirmasens – Am 10.01.2020, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Opel Corsa die B10 in Fahrtrichtung Landau.

Zwischen den Anschlussstellen Husterhöhe und Haseneck kam sie vermutlich in Folge eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Mittelleitplanke und kam schließlich quer auf dem in Fahrtrichtung rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurde die Verkehrsteilnehmerin nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war durch Steine und Dreck verunreinigt und wurde durch die Straßenmeisterei Waldfischbach gereinigt.

Die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

Polizeidirektion Pirmasens