POL-ANK: Brand Prenzlauer Straße in Pasewalk mit einer schwer verletzten Person

Brand Prenzlauer Straße Pasewalk (ots) – In der Nacht vom 04.08.2024 auf den 05.08.2024 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Prenzlauer Straße in Pasewalk zu einem Wohnungsbrand. Gegen 02:40 Uhr verständigte ein Bewohner des dreistöckigen Altbaus die Feuerwehr, nachdem er in seiner Nachbarwohnung im Dachgeschoss Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk waren zuerst vor Ort und stellten eine starke Rauchentwicklung aus der Dachgeschosswohnung heraus fest. Ohne Atemschutz war es ihnen bereits nicht mehr möglich, nach Personen in der Wohnung zu suchen. Gemeinsam mit dem Hinweisgeber evakuierten sie das Gebäude und das direkt angebaute Nebengebäude. Die betroffene Wohnung brannte nach kurzer Zeit in voller Ausdehnung.

Ob sich noch Personen in der brennenden Wohnung befanden, war zunächst unklar. Die 64-jährige deutsche Frau und ihr 23-jähriger Sohn, welche in der brennenden Wohnung gemeldet sind, waren zu diesem Zeitpunkt nicht auffindbar. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Such- und Löscharbeiten.

Im Zuge dieser, konnten in der brennenden Wohnung mehrere tote Katzen gefunden werden. Eine noch lebende Katze wurde durch die Feuerwehr gerettet und durch die Tierrettung Vorpommern-Greifswald übernommen. Im Schlafzimmer der Wohnung wurde die bewusstlose 64-jährige Bewohnerin aufgefunden. Diese wurde schwerverletzt mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Pasewalk verbracht. Nachdem die 64-Jährige stabilisiert war, konnte sie Angaben zum Verbleib des Sohnes machen, wodurch ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen in der brennenden Wohnung aufgehalten haben.

Aus dem betroffenen Gebäude wurden 11 Personen evakuiert, die sich selbstständig um eine vorübergehende Unterkunft gekümmert haben. Aus dem Nachbargebäude wurden 9 Personen evakuiert, die mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Eine Schadenssumme kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Voraussichtlich ist das Dachgeschoss aufgrund des Feuers nicht mehr bewohnbar. Der Rest des Hauses ist durch das Löschwasser stark beschädigt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Rollwitz, Krugsdorf, Viereck, Strasburg, Blumenhagen, Brietzig, Jatznick, Belling mit 18 Fahrzeugen und 69 Feuerwehrleuten, zudem mehrere Rettungswagen und die Tierrettung Vorpommern-Greifswald.

Die Prenzlauer Straße war für den Zeitraum der Löscharbeiten gesperrt, was jedoch aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu keiner Beeinträchtigung des allgemeinen Verkehrs geführt hat. Die Löscharbeiten dauerten noch bis ca. 07:30 Uhr an.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die ersten Ermittlungen am Tatort übernommen.