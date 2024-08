Historische Ereignisse am 05. August

Heute, am 05. August 2024, blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die sich an diesem Datum in der Vergangenheit ereignet haben.

1473: Leonardo da Vinci und die erste Landschaftszeichnung

Am 05. August 1473 signierte Leonardo da Vinci seine Zeichnung „Landschaft mit Fluss“. Diese Arbeit gilt als das erste Beispiel einer reinen Landschaftsdarstellung in der europäischen Kunst und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Kunstgeschichte.

1858: Das erste transatlantische Telegraphenkabel

Unter der Leitung von Cyrus W. Field wurde am 05. August 1858 das erste transatlantische Telegraphenkabel fertiggestellt. Es stellte eine revolutionäre Verbindung zwischen Europa und Nordamerika dar, funktionierte jedoch nur einen Monat lang.

1884: Grundsteinlegung für die Freiheitsstatue

Am 05. August 1884 wurde der Grundstein für den Sockel der Freiheitsstatue gelegt. Dieses Monument, ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten, ist seitdem ein Symbol für Freiheit und Demokratie.

1915: Deutsche Truppen besetzen Warschau

Während des Ersten Weltkriegs besetzten deutsche Truppen am 05. August 1915 Warschau. Dies war ein bedeutender Moment im Verlauf des Krieges und hatte weitreichende Auswirkungen auf die Region.

1931: Werner Best und die Boxheimer Dokumente

Der NSDAP-Funktionär Werner Best verfasste am 05. August 1931 die Boxheimer Dokumente. Diese Schriftstücke legten die Pläne für eine gewaltsame Machtübernahme im Deutschen Reich durch die NSDAP dar und waren Vorboten der kommenden Schrecken des Zweiten Weltkriegs.

1950: Gründung der ARD

Am 05. August 1950 fand in München die konstituierende Sitzung der ARD statt. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära des Rundfunks in Deutschland und hatte erheblichen Einfluss auf die Medienlandschaft des Landes.

1955: Der millionste VW Käfer

Ein weiterer Meilenstein wurde am 05. August 1955 erreicht, als der millionste VW Käfer im Volkswagenwerk in Wolfsburg vom Band lief. Dieses ikonische Fahrzeug wurde zu einem Symbol des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

1962: Tod von Marilyn Monroe

Die berühmte Filmschauspielerin Marilyn Monroe wurde am 05. August 1962 leblos in ihrer Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Die Autopsie ergab als Todesursache eine tödliche Medikamentenvergiftung, was bis heute Spekulationen und Verschwörungstheorien nach sich zieht.

1963: Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen

Am 05. August 1963 unterzeichneten die Außenminister von Großbritannien, der UdSSR und den USA im Moskauer Kreml den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Dies war ein bedeutender Schritt in den Bemühungen zur Eindämmung der nuklearen Aufrüstung.

1966: Veröffentlichung des Beatles-Albums „Revolver“

Das siebente Album der Beatles, „Revolver“, erschien am 05. August 1966. Es gilt als eines der bedeutendsten Alben in der Geschichte der Popmusik und beeinflusste zahlreiche Künstler und Musikrichtungen.

1983: Kinostart von „Octopussy“

In Deutschland startete am 05. August 1983 der James-Bond-Film „Octopussy“ in den Kinos. Der Film, mit Roger Moore in der Hauptrolle, wurde ein weiterer erfolgreicher Beitrag zur berühmten Filmreihe.

1999: Deutsche Telekom erwirbt One-2-One

Am 05. August 1999 erwarb die Deutsche Telekom für etwa 20 Milliarden DM die britische Mobilfunkgesellschaft One-2-One. Dieser Kauf war Teil der internationalen Expansionsstrategie der Deutschen Telekom.

2005: Der größte Bankraub in Brasilien

In der Nacht zum 05. August 2005 ereignete sich der bisher größte Bankraub in Brasilien, als über 150 Millionen Real (ca. 52 Millionen Euro) aus der Zentralbankfiliale in Fortaleza gestohlen wurden. Der Raub gilt als einer der größten in der Geschichte überhaupt.

2010: Grubenunglück von San José

Am 05. August 2010 ereignete sich das Grubenunglück von San José in Chile, bei dem 33 Minenarbeiter eingeschlossen wurden. Ihre Rettung am 13. Oktober wurde zu einem weltweiten Medienereignis und einem Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig und bedeutend die Geschichte des 05. August ist. Jedes dieser Ereignisse hat auf seine Weise die Welt geprägt und hinterlässt bis heute Spuren.