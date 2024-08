POL-BI: Unfall A2 Bad Oeynhausen – Sattelzug durchbricht Schutzplanke und stürzt Böschung hinab. Ca. 20 Tonnen Weintrauben verteilen sich auf der Autobahn

Posted in

Unfall A2 Bad Oeynhausen (ots) – (BW/MS) Am 14.08.2024 gegen 22:35 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei ein Lkw auf der Bundesautobahn 2 gemeldet, welcher in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter der Anschlussstelle Vlotho-West auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geraten, mit einem Mercedes Sprinter kollidiert, nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen und dann umgekippt sei.

Die zuerst am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass ein spanischer Sattelzug sich aufgrund der Wucht des Aufpralls von seinem Auflieger getrennt, die rechtsseitige Schutzplanke durchbrochen hatte und die Böschung hinabgestürzt war. Der Inhalt des Aufliegers, geschätzte 20 Tonnen Weintrauben waren über die gesamte Fahrbahnbreite verstreut.

Ein nachfolgender 24-jähriger Kölner konnte den Trümmern nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beschädigte seinen Pkw dadurch leicht.

Der 42-jährige spanische Fahrer und sein 44-jähriger Beifahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Paderborn.

Die Bundesautobahn 2 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung bis in die Morgenstunden gesperrt, es entstand zeitweise ein Stau von vier Kilometern.

Es entstand ein vorläufiger geschätzter Sachschaden von 200000 Euro.