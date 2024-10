POL-COE: Tödlicher Unfall L571 Bleck, Rosendahl-Holtwick – 15-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Posted in

Unfall L571 Bleck, Coesfeld (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Donnerstag (10.10.) gegen 15.40 Uhr auf der L571 in Höhe Bleck.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 49-jähriger Gescheraner mit seinem Auto aus Richtung Osterwick kommend in Richtung Holtwick unterwegs. In Höhe Bleck fuhr eine 15-jährige Holtwickerin mit ihrem Fahrad von rechts kommend unvermittelt auf die Landstraße. Es kam zur Kollision mit dem Auto, wodurch die 15-jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Notfallseelsorger sowie speziell geschulte Polizeibeamte benachrichtigten und betreuen Angehörige. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte die Unfallaufnahme vor Ort, ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Fahrbahn ist bis auf Weiteres noch voll gesperrt, über die Freigabe wird gesondert informiert.

Update 19:55 Uhr

Die Unfallaufnahme nach dem tödlichen Verkehrsunfall ist beendet. Die Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle wurde aufgehoben.